Λάκης Χαλκιάς: Στο Α΄ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο - Από τις 10:00 το λαϊκό προσκύνημα

Η σορός του τραγουδιστή βρίσκεται στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών από το πρωί της Πέμπτης 6 Αυγούστου

Μιχάλης Παπαδάκος

Λάκης Χαλκιάς: Στο Α΄ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο - Από τις 10:00 το λαϊκό προσκύνημα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εξόδιος ακολουθία του Λάκη Χαλκιά πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Ο Λάκης Χαλκιάς πέθανε σε ηλικία 83 ετών.
  • Η σορός του τραγουδιστή βρίσκεται στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών από το πρωί της Πέμπτης 6 Αυγούστου.
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Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (6/8) η σορός του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 στην αίθουσα του κοιμητηρίου, ώστε συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που αγάπησαν τη μουσική του να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν.

Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά ενημερώνει ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Από τις 10 π.μ. η σορός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα.

Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609.

Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA.

ΥΓ. Η οικογένεια θέλει να διευκρινίσει ότι το πραγματικό όνομά του είναι Μιχαήλ (Λάκης) ΧΑΛΚΙΑΣ. Θερμή παράκληση να μην ξανά αναφερθεί το όνομα "Χαλκιόπουλος"».

[388839] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
[388839] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
[388839] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
[388839] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
[388839] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

[388839] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
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