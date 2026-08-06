«Ήταν όντως αυτός;»: Θρίλερ με τη συνάντηση Πεζεσκιάν - Χαμενεΐ σε ένα αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια

Snapshot Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκε κρυφά με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε ένα αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, χωρίς να μπορεί να τον δει καθαρά.

Η συνάντηση διήρκεσε μόνο λίγα λεπτά, αντί για τις δύο ώρες που ισχυρίστηκε ο Πεζεσκιάν δημόσια, και έγινε κατόπιν πίεσης και απειλής παραίτησης.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει αόρατος και δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμία ηχητική ή οπτική καταγραφή του από την ανάληψη της ηγεσίας του πριν πέντε μήνες.

Η ένταση μεταξύ Πεζεσκιάν και του γραφείου του ηγέτη είναι αυξημένη, με τον Χαμενεΐ να προειδοποιεί ότι η επόμενη παραίτηση του προέδρου θα γίνει αποδεκτή.

Η αμφιβολία για την Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν οδηγήθηκε κρυφά σε άγνωστο σημείο στην Τεχεράνη. Εκεί, απομακρύνθηκε από τη συνοδεία του και μπήκε για ελάχιστα λεπτά στο πίσω μέρος αυτοκινήτου με φιμέ τζάμια, δίπλα σε ένα πρόσωπο που του συστήθηκε ως ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ, όπως αποκάλυψαν στο Iran International καλά ενημερωμένες πηγές.

Ο Πεζεσκιάν δεν μπορούσε να δει τον άνδρα δίπλα του και αργότερα ρώτησε αν η φωνή που είχε ακούσει ανήκε όντως στον ανώτατο ηγέτη, σύμφωνα με τις πηγές. Η εκδοχή τους για τη μόνη γνωστή συνάντηση μεταξύ του Πεζεσκιάν και του τρίτου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας διαφέρει έντονα από την εκδοχή που έχει πει δημόσια ο πρόεδρος.

Στα μέσα Μαΐου, ο Πεζεσκιάν δήλωσε σε μια συγκέντρωση εκπροσώπων εμπορικών ενώσεων ότι είχε περάσει δυόμισι ώρες με τον νέο ηγέτη «σε εγκάρδια ατμόσφαιρα». Πηγές του Iran International ανέφεραν ότι η συνάντηση διήρκεσε μόνο λίγα λεπτά, μετά την οποία ζητήθηκε από τον πρόεδρο να φύγει.

Η συνάντηση έγινε κατόπιν πίεσης. Το γραφείο του Χαμενεΐ ενέδωσε μόνο μετά από επανειλημμένα αιτήματα του Πεζεσκιάν και την απειλή του να παραιτηθεί και ο πρόεδρος ενημερώθηκε ότι, αντίθετα με την πάγια πρακτική, δεν θα γινόταν δεκτός στην συνήθη κατοικία του ηγέτη. Αντ' αυτού, η ομάδα ασφαλείας του τον οδήγησε σε μια άγνωστη τοποθεσία κάπου στην Τεχεράνη. Εκεί τον πήραν από το όχημά του και τον έβαλαν στο πίσω μέρος ενός επαγγελματικού αυτοκινήτου με φιμέ τζάμια, όπου, προφανώς, ο Χαμενεΐ περίμενε ήδη. Το σημείο ήταν αρκετά σκοτεινό ώστε οι δύο άνδρες να μην μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον και οι φρουροί του Χαμενεΐ δεν επέτρεψαν χειραψία. Η συνομιλία διεξήχθη εξ ολοκλήρου μέσω φωνής.

Η μεταχείριση φέρεται να εξόργισε τον Πεζεσκιάν, ο οποίος τη θεώρησε ταπεινωτική. Σύμφωνα με άτομα στο γραφείο του προέδρου, αργότερα ρώτησε αν το άτομο δίπλα του ήταν όντως ο ανώτατος ηγέτης, αφού είχε ακούσει μόνο μια φωνή στο σκοτάδι.Δεν είναι σαφές εάν το σχόλιο ήταν έκφραση θυμού ή γνήσιας αμφιβολίας. Ο Πεζεσκιάν έχει έκτοτε ζητήσει μια δεύτερη συνάντηση, αυτή τη φορά στην κατοικία του ηγέτη. Το αίτημα έχει μέχρι στιγμής απορριφθεί.

Ένας ηγέτης που κανείς δεν βλέπει

Στους περίπου πέντε μήνες από τότε που η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων επέλεξε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για να διαδεχθεί τον πατέρα του, δεν έχει δημοσιευτεί ούτε μία ηχητική ηχογράφηση ή βίντεο του. Η σιωπή έχει γίνει θέμα συζήτησης στον κρατικό Τύπο του Ιράν. Την Κυριακή, ο ιστότοπος της εφημερίδας Hamshahri δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο που ισχυριζόταν ότι οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσαν να εντοπίσουν οποιαδήποτε ηχογράφηση του νέου ηγέτη και να εντοπίσουν το κρησφύγετό του μετρώντας την ακουστική ενέργεια, αναλύοντας τη συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου και εξετάζοντας τον θόρυβο του περιβάλλοντος.

Το βίντεο πρόσθετε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσαν να αναλύσουν τη φωνή του για να προσδιορίσουν την έκταση των τραυματισμών ή του άγχους του, ένας ισχυρισμός που τροφοδότησε αντί να καθησυχάσει τις εικασίες σχετικά με την κατάστασή του.

Οι εκτιμήσεις διεθνώς αποκλίνουν εξίσου έντονα. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπολόγισε τις πιθανότητες να έχει σκοτωθεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο 90%. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε πρόσφατα ότι είναι ζωντανός.

Ακόμα και τα ίδια τα ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης δεν αφηγούνται ούτε μία ιστορία. «Δεν έχω δει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ανθρώπων τον έχει συναντήσει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξή του τον Ιούλιο στην διαδικτυακή εκπομπή The Story of the War. Μία ημέρα αργότερα, ο Πεζεσκιάν δήλωσε σε ομιλία του ότι ο αριθμός των συναντήσεων με τον ηγέτη είχε αυξηθεί.

Η «τελευταία παραίτηση»

Η ένταση μεταξύ του προέδρου και του γραφείου του ηγέτη είναι έκδηλη. Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Χαραζί, συγγενής της οικογένειας Χαμενεΐ εξ αγχιστείας, δήλωσε ότι ο νέος ηγέτης προειδοποίησε επίσημα ότι η επόμενη παραίτηση του Πεζεσκιάν, μετά από 28 απειλές ή απόπειρες, θα είναι η τελευταία του. Ο Χαμενεΐ προειδοποίησε τον Πεζεσκιάν ότι η επόμενη παραίτησή του θα γίνει δεκτή, λέει ο συγγενής του. «Το δήλωσε επίσημα», είπε ο Χαράζι, «και γι' αυτό υπαναχώρησε, έσβησε το φυτίλι και σταμάτησε να απειλεί με παραίτηση».

O Μασούντ Πεζεσκιάν

Η προειδοποίηση συμφωνεί με προηγούμενο ρεπορτάζ του Iran International. Μια έγκυρη πηγή δήλωσε στο τέλος Μαΐου ότι ο Πεζεσκιάν είχε στείλει επίσημη επιστολή στο γραφείο του ηγέτη ζητώντας να παραιτηθεί , μια παραίτηση που οφειλόταν σε αυτό που ο πρόεδρος περιέγραψε ως πλήρη έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης επί της διακυβέρνησης της χώρας.

Ένας πρόεδρος που δεν μπορεί να παραιτηθεί, λοιπόν, υπηρετεί έναν ηγέτη που δεν μπορεί να κανείς να δει. Πέντε μήνες μετά την έναρξη της θητείας του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει αόρατος, άγνωστος και μη καταγεγραμμένος, ένας ηγεμόνας που ο δικός του πρόεδρος έχει συναντήσει ακριβώς μία φορά, στο σκοτάδι, και ακόμα δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι έχει συναντήσει ποτέ.