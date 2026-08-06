Τράπεζες: Οι προβλέψεις των ξένων οίκων για την πορεία των μετοχών μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου

Το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται ανάμεσα στις πλέον ελκυστικές επενδυτικές επιλογές πανευρωπαϊκά, επιβεβαιώνουν σχεδόν ταυτόχρονα οι επενδυτικοί οίκοι  Goldman Sachs και Morgan Stanley σε χτεσινές εκθέσεις τους.   

Γεώργιος Καλούμενος

Τράπεζες: Οι προβλέψεις των ξένων οίκων για την πορεία των μετοχών μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου
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  • Οι Goldman Sachs και Morgan Stanley αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές μετά τα αποτελέσματα εξαμήνου.
  • Η Morgan Stanley χαρακτηρίζει τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο κερδοφόρο με ελκυστικές αποτιμήσεις και υψηλές διανομές προς μετόχους.
  • Η Goldman Sachs επισημαίνει τις ισχυρές επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου και αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τις ελληνικές τράπεζες ως κορυφαίες επενδυτικές επιλογές στην Ευρωζώνη.
  • Οι τιμές-στόχοι για τις μετοχές της Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνικής Τράπεζας αυξάνονται, με διατήρηση ή ενίσχυση των συστάσεων αγοράς.
  • Τα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, με σημαντική βελτίωση στα έσοδα από τόκους και προμήθειες.
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Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο προχωρούν, σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, σε αναθεώρηση (προς τα πάνω) των εκτιμήσεων τους για την πορεία των τραπεζικών μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Η Morgan Stanley επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη θέση της Ευρώπης σε ότι αφορά την αύξηση του δανεισμού προς ιδιώτες, πίσω μόνο από την Πορτογαλία και την Ολλανδία. Επίσης θεωρεί ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να προσφέρει υψηλή κερδοφορία, ισχυρές διανομές προς τους μετόχους και αποτιμήσεις που παραμένουν ελκυστικές σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η Goldman Sachs από την πλευρά της αναφέρει στην έκθεση της, ότι οι ισχυρές επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου και η αναβάθμιση των επιχειρηματικών στόχων από τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών οδηγούν σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τον κλάδο, θεωρώντας τις ελληνικές τράπεζες από τις κορυφαίες επιλογές για τους επενδυτές σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Έτσι η Morgan Stanley διατηρεί τη Eurobank ως κορυφαία επιλογή, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Overweight και την τιμή-στόχο των 4,90 ευρώ. Για την Alpha Bank αυξάνει την τιμή-στόχο στα 5 ευρώ από 4,80 ευρώ, διατηρώντας σύσταση Overweight.

H Goldman αυξάνει την τιμή-στόχο για την Πειραιώς στα 11,75 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση Buy, ενώ για τη Eurobank ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 5,40 ευρώ, επίσης με σύσταση Buy. Για την Alpha Bank η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 5,30 ευρώ, με τη σύσταση να παραμένει Buy, ενώ για την Εθνική η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 18,75 ευρώ, με τη σύσταση Neutral.

Σε ότι αφορά τη Eurobank, οι οίκοι αναθεώρησαν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν κατά 9% τις εκτιμήσεις της αγοράς σε επίπεδο καθαρών κερδών.

Η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται στο ταμπλό περίπου επί 8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028 και επί 1,8 φορά την ενσώματη λογιστική αξία του 2026, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) περίπου 18%.

Για την Εθνική Τράπεζα, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν ελαφρώς υψηλότερα των προβλέψεων, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να συμφωνούν με τις εκτιμήσεις της αγοράς και τα έσοδα από προμήθειες να τις ξεπερνούν κατά περίπου 4%.

Η Alpha Bank ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς σε επίπεδο καθαρών κερδών, χάρη στα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, στις χαμηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και σε θετικότερες λοιπές επιδράσεις.

Οι οίκοι αυξάνουν επίσης τις προβλέψεις τους για τα κέρδη ανά μετοχή της Alpha Bank για την περίοδο 2026-2028, κυρίως λόγω των υψηλότερων εκτιμήσεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, επισημαίνουν ότι τα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκαν περίπου 5% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, με τα καθαρά έσοδα από τόκους και τις προμήθειες να υπερβαίνουν αισθητά το consensus.

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