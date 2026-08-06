Νέα ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο Λαμίας και χώρος φιλοξενίας για τους συγγενείς των ασθενών

Snapshot Στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας ολοκληρώνεται η νέα Ογκολογική Κλινική με 15 κλίνες και μονάδα ακτινοθεραπείας με επιπλέον 15 κλίνες, καθώς και χώρος φιλοξενίας 26 κρεβατιών για συγγενείς ασθενών.

Υλοποιούνται προσλήψεις γιατρών και επικουρικού προσωπικού για το νοσοκομείο Λαμίας, με στόχο την έναρξη λειτουργίας της ογκολογικής κλινικής τον Οκτώβριο 2026.

Το Κέντρο Υγείας Σοφάδων ανακαινίστηκε πλήρως με έργα προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ και θα λειτουργήσει νέο σύστημα τηλεϊατρικής για τη βελτίωση της διάγνωσης και θεραπείας τοπικά. Snapshot powered by AI

Την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας επισκέφθηκε την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να παραστεί στην τελετή παράδοσης επτά νέων ασθενοφόρων για την ενίσχυση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ στην περιοχή.

Τα επτά νέα οχήματα που εντάσσονται στον στόλο του ΕΚΑΒ προστίθενται σε άλλα 4 που έχουν ήδη παραδοθεί και θα συμβάλουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε περιστατικά επείγουσας διακομιδής, καλύπτοντας τις ανάγκες των πολιτών σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. Τα ασθενοφόρα αποκτήθηκαν με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία υλοποιεί ένα πρόγραμμα άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ απο το ΕΣΠΑ, για παρεμβάσεις σε διάφορες δομές υγείας της περιοχής.

Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό και δήλωσε, στο τέλος της εκδήλωσης: «Αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης των διακομιδών στη Στερεά Ελλάδα χάρη σε αυτή τη συνδρομή της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ γιατί η συνεργασία με την Περιφέρεια ήταν υποδειγματική και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε πλέον τα οχήματα, μπορούν να πάνε παντού πάρα πολύ γρήγορα και να διακομίσουν ασθενείς στα νοσοκομεία την ώρα που πρέπει. Άρα έχουμε την ευκαιρία να σώσουμε περισσότερες ζωές ανθρώπων».

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Σήμερα είναι μέρα χαράς για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθώς μας δόθηκε η δυνατότητα να παραδώσουμε 7 σύγχρονα ασθενοφόρα 4x4 στο ΕΚΑΒ παρουσία του Υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο καλωσορίζουμε. Μία συνεργασία η οποία προσβλέπουμε πως θα δώσει τα μέγιστα οφέλη στην κοινωνία σε ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της υγειονομικής αντιμετώπισης του κόσμου, την διακομιδή. Και παράλληλα είχαμε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε μία πολύ περιεκτική σύσκεψη όπου αναδείξαμε τα πεδία, όπου υλοποιούνται σημαντικές πολιτικές, με πρώτο και κύριο την ογκολογική κλινική της Λαμίας, αλλά και δομές που αναπτύσσονται με μία ουσιαστική συνδρομή από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ».

Νέα ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο Λαμίας

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από την Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη και τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτη Σερέτη, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης. Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Γεωργιάδης ξεναγήθηκε στο νέο κτήριο της Ογκολογικής Κλινικής και το Κέντρο Ακτινοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Ενημερώθηκε για την πορεία ολοκλήρωσης του έργου και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, καθώς και για τον προγραμματισμό έναρξης της πλήρους λειτουργίας των νέων δομών.

Στη νέα Ογκολογική Κλινική της Λαμίας προβλέπεται η λειτουργία 15 κλινών της Ογκολογικής Κλινικής, ενώ αναμένεται και η ανάπτυξη 15 επιπλέον κλινών για την Ειδική Μονάδα Ακτινοθεραπείας. Μάλιστα, στο νοσοκομείο Λαμίας θα λειτουργήσει χώρος φιλοξενίας για τους συγγενείς των ασθενών της ακτινοθεραπείας, με 26 κρεβάτια σε δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια.

«Επισκέφτηκα μαζί με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για να παρακολουθήσουμε τη στελέχωσή του με γιατρούς. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχουμε μαζικές προσλήψεις γιατρών. Εγκρίναμε και πέντε γιατρούς με μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Πάμε για νέα επιπλέον πρόσκληση μέχρι τέλος του χρόνου και θα φέρουμε και επικουρικό προσωπικό από την άλλη βδομάδα. Άρα υλοποιούμε ταυτόχρονα το μεγαλύτερο έργο κτιριολογικής αναβάθμισης και ετοιμαζόμαστε για τα εγκαίνια της ογκολογικής κλινικής τον Οκτώβριο. Ταυτόχρονα, χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια τη δική μου, του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας και του Διοικητή του ΓΝ Λαμίας, φτιάξαμε εδώ στο νοσοκομείο, το μοναδικό σε όλο το ΕΣΥ χώρο φιλοξενίας συγγενών των ασθενών της ακτινοθεραπείας, 26 κρεβάτια σε δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα, για να μπορούν να κάνουν την ζωή τους όσο γίνεται ευκολότερη. Είμαι περήφανος που επί θητείας μου το νοσοκομείο της Λαμίας κάνει τόσο συγκλονιστική πρόοδο» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύστημα τηλεϊατρικής στο Κέντρο Υγείας Σοφάδων

Τέλος, ο υπουργός Υγείας μετέβη στους Σοφάδες Καρδίτσας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας.

Στο Κέντρο Υγείας Σοφάδων υλοποιήθηκαν έργα ανακαίνισης συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών της δομής. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση, συντήρηση και επισκευή του φέροντος οργανισμού, τη δημιουργία Ιατρείου Χρόνιων Νοσημάτων, την πλήρη ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), καθώς και εργασίες βελτίωσης της προσβασιμότητας στον περιβάλλοντα χώρο.

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του Κέντρου Υγείας, δήλωσε: «Είναι για εμένα πολύ μεγάλη τιμή που είμαι σήμερα εδώ στα εγκαίνια του πλήρως ανακατασκευασμένου Κέντρου Υγείας Σοφάδων. Όσοι το έχετε ζήσει κατά το παρελθόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που βλέπετε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν έως πριν από λίγο καιρό. Να πω ότι πέραν του κτηρίου έχουμε εγκαταστήσει πλήρες λειτουργικό, σύστημα τηλεϊατρικής, του οποίου έχουν γίνει οι δοκιμές και μέσα στην επόμενη βδομάδα θα είναι σε παραγωγική λειτουργία. Με το σύστημα αυτό, όπως το έχουμε σχεδιάσει, αναβαθμίζεται πλήρως η δυνατότητα των γιατρών να συνδέονται με νοσοκομείο που έχουν επιλέξει, με γιατρούς που έχουν επιλέξει, να έχουν συμπληρωματική διάγνωση και να μπορούν να παρέχουν καλύτερη θεραπεία με σκοπό να αντιμετωπίζονται όσο γίνεται τα περιστατικά εδώ και να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στα γειτονικά νοσοκομεία».

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