ΓΕΣ: Κατάταξη επιτυχόντων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Snapshot Οι επιτυχόντες στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων καλούνται να καταταγούν στη Βάρη Αττικής την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στις 08:00 π.μ.

Η κατάταξη απαιτεί την προσκόμιση των καθορισθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με την εγκύκλιο ΕΔΥΕΘΑ 04/2026.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού παρέχει αναλυτικό οδηγό κατάταξης με χρήσιμες πληροφορίες για τους νέους Ευέλπιδες.

Επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής Ευελπίδων. Snapshot powered by AI

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ανακοίνωσε ότι οι επιτυχόντες στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατά τις πρόσφατες γενικές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καλούνται να καταταγούν στη Σχολή, στη Βάρη Αττικής, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 08:00 π.μ.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, επιτυχόντες καλούνται να καταταγούν με τα καθορισθέντα δικαιολογητικά στη συναφή εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής (ΕΔΥΕΘΑ 04/2026).

Περισσότερες πληροφορίες για τους νέους Ευέλπιδες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής ΕΔΩ.

Διαβάστε αναλυτικά τον οδηγό κατάταξης με χρήσιμες πληροφορίες:

Οδηγός κατάταξης