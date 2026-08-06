Κρήτη: 55χρονος έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης και έχασε €100.000 - Γλίτωσε άλλες €50.000

Snapshot Ένας 55χρονος στην Κρήτη έχασε 100.000 ευρώ σε διαδικτυακή επενδυτική απάτη που του υποσχόταν γρήγορα κέρδη από μετοχές.

Ο άνδρας επικοινώνησε μέσω Viber με υποτιθέμενους εκπροσώπους επενδυτικής πλατφόρμας και έκανε δύο τραπεζικές μεταφορές σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Πριν καταθέσει επιπλέον 50.000 ευρώ, υποψιάστηκε την απάτη και απευθύνθηκε στις Αρχές, αποφεύγοντας περαιτέρω ζημία.

Η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές που προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν για την προσοχή σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις με υποσχέσεις για μεγάλα και γρήγορα κέρδη. Snapshot powered by AI

Μια καλοστημένη διαδικτυακή επενδυτική απάτη είχε ως αποτέλεσμα ένας 55χρονος στην Κρήτη να χάσει μέσα σε λίγες ημέρες το ποσό των 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι συμμετείχε σε επένδυση με υψηλές αποδόσεις.

Ο άνδρας πείστηκε από επιτήδειους που του παρουσίασαν μια δήθεν επενδυτική ευκαιρία σε μετοχές, με την υπόσχεση γρήγορων και σημαντικών κερδών. Ωστόσο, όπως αναφέρει το cretalive, την τελευταία στιγμή κατάφερε να αποφύγει μια ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ζημία, καθώς αντιλήφθηκε ότι πιθανότατα είχε πέσει θύμα απάτης πριν καταθέσει επιπλέον 50.000 ευρώ

Σύμφωνα με την καταγγελία του στις Αρχές, όλα ξεκίνησαν στα τέλη Ιουλίου, όταν αναζήτησε στο διαδίκτυο επενδυτικές επιλογές και εντόπισε ιστοσελίδα που διαφήμιζε υψηλές αποδόσεις από αγοραπωλησίες μετοχών.

Κατά την περιγραφή του, σημαντικό ρόλο στην απόφασή του φέρεται να έπαιξε και πρόσωπο από το περιβάλλον του, το οποίο του μιλούσε επανειλημμένα για τα υποτιθέμενα οικονομικά οφέλη μιας τέτοιας επένδυσης.

Οι συνομιλίες μέσω Viber και οι τραπεζικές μεταφορές

Λίγο αργότερα, ο 55χρονος ήρθε σε επικοινωνία με δύο άτομα που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι της συγκεκριμένης επενδυτικής πλατφόρμας. Η επικοινωνία μαζί τους γινόταν μέσω της εφαρμογής Viber, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, του έδιναν συνεχείς διαβεβαιώσεις ότι τα χρήματά του θα αυξάνονταν σημαντικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και να τον πείσουν να ακολουθήσει τις οδηγίες τους. Ο 55χρονος πραγματοποίησε δύο τραπεζικές μεταφορές, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, προς λογαριασμούς τραπεζών στη Γερμανία και τη Λιθουανία.

Υποψιάστηκε την απάτη πριν χάσει ακόμη 50.000 ευρώ

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της απάτης ξεκίνησε όταν του ζητήθηκε να προχωρήσει σε νέα κατάθεση 50.000 ευρώ.

Λίγο πριν ολοκληρώσει τη συναλλαγή, ο άνδρας άρχισε να αμφιβάλλει για τη διαδικασία και να αντιλαμβάνεται ότι τα δεδομένα δεν ανταποκρίνονταν σε όσα του είχαν υποσχεθεί.

Τελικά αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει τη νέα μεταφορά και απευθύνθηκε στις αρμόδιες Αρχές, καταγγέλλοντας το περιστατικό.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας υπενθυμίζουν ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις που υπόσχονται μεγάλα κέρδη σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς αποτελούν συχνά χαρακτηριστικό γνώρισμα οργανωμένων μορφών ηλεκτρονικής απάτης.

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