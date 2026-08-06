Κατσαφάδος για πυρόπληκτους: «Θα δώσουμε 1.000 ευρώ/τμ για να χτιστούν ξανά τα ’κόκκινα' σπίτια»

Snapshot Η Πολιτεία θα δώσει αποζημίωση 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για την ανακατασκευή κατοικιών που έχουν καταστραφεί από τις φωτιές, έως 150 τετραγωνικά μέτρα.

Τα έξοδα κατεδάφισης των "κόκκινων" κτιρίων θα αναλάβει το κράτος μέσω χρηματοδότησης των δήμων.

Οι αυτοψίες για τις ζημιές στο Πόρτο Γερμενό ολοκληρώνονται σήμερα και από Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα πρώτων αναγκών και οικοσκευής.

Οι πληγείσες επιχειρήσεις θα λάβουν πρόσθετα οικονομικά μέτρα στήριξης λόγω οικονομικών απωλειών και διαταραχής της τουριστικής κίνησης.

Το πακέτο μέτρων της Πολιτείας έχει στόχο μακροχρόνια στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών και όχι μόνο άμεσες αποζημιώσεις. Snapshot powered by AI

Η Πολιτεία θα χορηγήσει αποζημίωση ύψους 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για την ανακατασκευή κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τις πρόσφατες φωτιές, σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

«Χθες αποφασίστηκε ότι και τα έξοδα κατεδάφισης θα τα αναλάβει το κράτος δηλαδή θα χρηματοδοτήσουμε τους δήμους ούτως ώστε οι δήμοι να προχωρήσουν στις κατεδαφίσεις των κτιρίων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ‘’κόκκινα’’», είπε στο Open ο Κώστας Κατσαφάδος.

Και πρόσθεσε: «Η ενίσχυση για τα ‘’κόκκινα’’ για τα σπίτια τα οποία πρέπει να ανακατασκευαστούν φτάνει μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και μέχρι 150 τετραγωνικά. Αυτό είναι το πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης. Εκεί που ήταν στο 80% το πήγαμε στο 100%. Ήταν 80% από την πολιτεία και 20% άτοκο δάνειο. Πλέον το έχουμε κάνει από πέρσι τον Μάρτη στο 100%. Ενδεικτικά να σας πω ότι αν έχετε ένα σπίτι 150 τετραγωνικά το οποίο θα βγάλετε μία άδεια για την ανακατασκευή του για να το ξαναχτίσετε η πολιτεία θα σας δώσει 150.000 ευρώ».

Ιδιαίτερα για τις αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είπε ότι θα ολοκληρωθούν σήμερα και πιθανότατα από Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και οικοσκευής. «Η καταγραφή για το Πόρτο Γερμενό ξεκίνησε χθες λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή. Σε όλες τις άλλες πυρκαγιές τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή», τόνισε ο Κώστας Κατσαφάδος.

«Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια και θα ολοκληρώσουμε τις καταγραφές. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι ελάχιστοι (σ.σ. ιδιοκτήτες σπιτιών) που δεν θα έχουν καταφέρει να πάνε. Θα είναι εκεί τα κλιμάκια. Θα υπάρχει επικοινωνία ούτως ώστε αν χρειαστεί και υπάρχει κάποιο σπίτι που ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να παρευρεθεί αυτές τις μέρες θα πάνε να κάνουν έναν έλεγχο ούτως ώστε να πάρουν και αυτοί ένα φύλλο αυτοψίας με βάση τις ζημιές τις οποίες θα έχουν», υπογράμμισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

«Εμείς τελειώνουμε σήμερα τις αυτοψίες. Θα βγάλει μία ανακοίνωση ο Δήμος σήμερα όπου θα πει ότι από τη Δευτέρα – το πιο πιθανό- θα μπορούν όλοι αυτοί οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας του να πάνε στο δημαρχείο μαζί με το Ε1, το Ε9, το φύλλο αυτοψίας και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ούτως ώστε να συμπληρώσουν την αίτηση για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών», ανέφερε ο Κώστας Κατσαφάδος.

Επιπλέον εκτίμησε ότι μόλις το υπουργείο λάβει τα ολοκληρωμένα αιτήματα των δήμων από τους πολίτες μέσα σε 10 μέρες θα έχουν πάει τα χρήματα στο δήμο για να πληρωθούν. Παράλληλα για την κρατική στήριξη στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις φωτιές ο Κώστας Κατσαφάδος εξήγησε ότι «με βάση τις αυτοψίες που έχουμε δεν είναι πολλές οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές.

Παρόλα αυτά υπάρχει μία μεγάλη οικονομική ζημία στις επιχειρήσεις λόγω του ότι είναι μεσούσης της θερινής περιόδου, κάποιες μείνανε κλειστές για κάποιο χρονικό διάστημα. Προφανώς έχει διαταραχθεί η τουριστική κίνηση στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν και γι’ αυτό τον λόγο αποφασίσαμε και θα υπάρχουν κάποια πρόσθετα οικονομικά μέτρα σε ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και να στηρίξουμε και τους εργαζομένους κατ’ επέκταση».

«Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε χθες το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με το σήμερα αλλά έχει να κάνει και με την επόμενη χρονιά δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ισχυρή βούληση που υπάρχει από το κράτος να στηρίξει επί της ουσίας τις περιοχές που έχουν πληγεί, να μην πάμε επιφανειακά να δώσουμε κάποια χρήματα, να κάνουμε κάποιες αποκαταστάσεις στις υποδομές και στις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει αλλά να συνεχίσουμε», είπε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

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