Μάικλ Τζόρνταν στη Μύκονο: Ξετρελάθηκε με τα ελληνικά θαλασσινά – Το φιλοδώρημα που συζητήθηκε

Snapshot Ο Michael Jordan επισκέφτηκε το εστιατόριο Nammos στη Μύκονο και εντυπωσιάστηκε από τα ελληνικά θαλασσινά και τη φιλοξενία.

Ο θρύλος του μπάσκετ απόλαυσε ελληνικές γεύσεις με έμφαση σε φρέσκα ψάρια, καραβίδες και αστακούς, δείχνοντας μεγάλο ενθουσιασμό.

Ο Jordan άφησε φιλοδώρημα που αντιστοιχούσε περίπου στο 50% του συνολικού λογαριασμού, μια εξαιρετικά γενναιόδωρη κίνηση.

Η εμπειρία στο Nammos επιβεβαίωσε τη φήμη του εστιατορίου για υψηλή ποιότητα φαγητού και εξυπηρέτησης.

Η επίσκεψη του Michael Jordan στη Μύκονο αναδεικνύει τη σχέση του με την Ελλάδα και την εκτίμησή του για την τοπική φιλοξενία και γαστρονομία. Snapshot powered by AI

Μια επίσκεψη που δύσκολα θα ξεχάσουν οι εργαζόμενοι του Nammos πραγματοποίησε ο Michael Jordan κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Μύκονο.

Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ επέλεξε το διάσημο εστιατόριο της Ψαρρούς για να απολαύσει ελληνικές γεύσεις και φρέσκα θαλασσινά, ενώ η γενναιόδωρη κίνησή του στο τέλος του γεύματος έγινε αμέσως θέμα συζήτησης.

Ο Michael Jordan ανακάλυψε τις ελληνικές γεύσεις στη Μύκονο

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο νησί των Ανέμων μαζί με τη σύζυγό του, Yvette Prieto, και φιλική παρέα. Κατά την παραμονή του στη Μύκονο, επέλεξε να γευματίσει στο Nammos, απολαμβάνοντας τη μοναδική θέα στον κόλπο της Ψαρρούς. Όσοι βρέθηκαν στον χώρο περιγράφουν έναν ιδιαίτερα χαλαρό και ευδιάθετο Michael Jordan, ο οποίος έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εμπειρίας, μακριά από τα φώτα των γηπέδων και τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν το όνομά του.

Τα θαλασσινά που εντυπωσίασαν τον Michael Jordan

Το μενού που επέλεξε είχε έντονο ελληνικό χαρακτήρα, με πρωταγωνιστές τα φρέσκα θαλασσινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Jordan εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα όταν πέρασε μπροστά από το τραπέζι του το καρότσι με τα φρέσκα ψάρια, τις καραβίδες και τους αστακούς. Ο θρύλος των Chicago Bulls δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, παρατηρώντας προσεκτικά τα προϊόντα και βγάζοντας μάλιστα αρκετές φωτογραφίες. Η εικόνα ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών να ανακαλύπτει με παιδικό ενθουσιασμό τις ελληνικές γεύσεις δεν πέρασε απαρατήρητη από τους παρευρισκόμενους.

Η φιλοξενία που κέρδισε τον Air Jordan

Η επίσκεψη του Michael Jordan επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη φήμη που συνοδεύει το Nammos διεθνώς. Ο Αμερικανός θρύλος φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος τόσο από την ποιότητα του φαγητού όσο και από το επίπεδο εξυπηρέτησης που έλαβε. Οι άνθρωποι του καταστήματος φρόντισαν να του προσφέρουν μια εμπειρία αντάξια του ονόματός του, με τον ίδιο να ανταποδίδει με τον δικό του τρόπο την εκτίμησή του προς το προσωπικό.

Το φιλοδώρημα που θα θυμούνται για καιρό

Αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση, ωστόσο, ήταν το φιλοδώρημα που άφησε ο Michael Jordan κατά την αποχώρησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό που άφησε στους εργαζόμενους αντιστοιχούσε περίπου στο 50% του συνολικού λογαριασμού, μια κίνηση που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά γενναιόδωρη ακόμη και για τα δεδομένα των διεθνών celebrities που επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι τη Μύκονο. Η χειρονομία αυτή θεωρήθηκε από τους ανθρώπους του καταστήματος ως η πιο ξεκάθαρη επιβεβαίωση της ικανοποίησής του από τη συνολική εμπειρία.

Ο Michael Jordan και η αγάπη του για την Ελλάδα

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Michael Jordan επιλέγει τη Μεσόγειο για τις καλοκαιρινές του αποδράσεις. Ωστόσο, η φετινή του παρουσία στη Μύκονο έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ντόπιων και επισκεπτών. Ο «Air Jordan», που άλλαξε για πάντα την ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ και μετέτρεψε το όνομά του σε παγκόσμιο brand, φαίνεται πως βρήκε έναν ακόμη λόγο να θυμάται τη χώρα μας: την ελληνική φιλοξενία και τη μοναδική γαστρονομική εμπειρία που έζησε στο Nammos.

Με πληροφορίες από mykonoslive.tv