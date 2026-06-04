Μάικλ Τζόρνταν: Απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο - Το πολυτελές γιοτ και το δείπνο στο NAMMOS

Ο θρύλος του NBA έφτασε με ιδιωτικό jet, επιβιβάστηκε στο υπερπολυτελές γιοτ του και απόλαυσε γεύμα στο NAMMOS με τη σύζυγό του και φίλους

Ανθή Κουρεντζή

Μάικλ Τζόρνταν: Απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο - Το πολυτελές γιοτ και το δείπνο στο NAMMOS
LIFESTYLE
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  • Ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στη Μύκονο για καλοκαιρινές διακοπές, φτάνοντας με ιδιωτικό τζετ και επιβιβαζόμενος σε πολυτελές γιοτ.
  • Ο Τζόρνταν γευμάτισε μαζί με τη σύζυγό του και φίλους στο γνωστό εστιατόριο NAMMOS, σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής.
  • Η παρουσία του κορυφαίου μπασκετμπολίστα τράβηξε την προσοχή και πρόσθεσε λάμψη στο καλοκαιρινό σκηνικό της Μυκόνου.
  • Σε βίντεο φαίνεται να απολαμβάνει το πούρο του και να χαλαρώνει, ενώ η παρέα του διασκεδάζει με ζωντανή μουσική και χορό.
Snapshot powered by AI

Από χθες το απόγευμα, ο θρύλος του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, βρίσκεται στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ο εμβληματικός πρώην καλαθοσφαιριστής έφτασε στο νησί με ιδιωτικό τζετ και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο πολυτελές γιοτ του, το οποίο τον περίμενε στο λιμάνι της Μυκόνου. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, που επιλέγει συχνά το νησί των ανέμων για την καλοκαιρινή του απόδραση.

Σύμφωνα με το mykonoslivetv, σήμερα, ο Μάικλ Τζόρνταν, μαζί με τη σύζυγό του και στενούς φίλους, βρέθηκε για φαγητό στο γνωστό μπαρ-εστιατόριο NAMMOS, όπου απόλαυσε εκλεκτές γεύσεις σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής. Το κατάστημα, γνωστό για τη γαστρονομία του και την πολυτελή του ατμόσφαιρα, φιλοξένησε την παρέα του θρύλου του NBA, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει ποιότητα και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.

Η παρουσία του κορυφαίου μπασκετμπολίστα πρόσθεσε ακόμη μία λαμπερή στιγμή στο καλοκαιρινό σκηνικό της Μυκόνου, τραβώντας φυσικά τα βλέμματα.

Σε βίντεο του Mykonos Live TV, ο Μάικλ Τζόρνταν εμφανίζεται να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές, καπνίζοντας το αγαπημένο του πούρο και χαλαρώνοντας. Την ίδια στιγμή, η σύζυγός του και η παρέα τους διασκεδάζουν με έντονη διάθεση, χορεύοντας στους ρυθμούς του DJ και απολαμβάνοντας τη ζωντανή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της Μυκόνου, σε ένα σκηνικό γεμάτο ανεμελιά και λάμψη.

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