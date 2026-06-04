Μάικλ Τζόρνταν: Για διακοπές στη Μύκονο με την υπερπολυτελή θαλαμηγό του - Βίντεο

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές του, με τη Μύκονο να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους του προορισμούς.

Ο «Air Michael» έφτασε στο Νησί των Ανέμων την Τετάρτη 3 Ιουνίου με το ιδιωτικό του αεροσκάφος και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μαζί με παρέα περίπου 25 ατόμων, έχοντας ως βάση το εντυπωσιακό superyacht «M’Brace».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του NBA επισκέπτεται τη χώρα μας. Το 2025 είχε πραγματοποιήσει κρουαζιέρα σε ελληνικά νησιά, συμπεριλαμβανομένων της Κέρκυρας και των Σπετσών, πέρα από τη Μύκονο.

Σύμφωνα με πλάνα που κατέγραψε το Mykonoslive.tv, ο Τζόρνταν εθεάθη πάνω στη θαλαμηγό του να απολαμβάνει το φημισμένο μυκονιάτικο ηλιοβασίλεμα. Το «M’Brace», μήκους 75 μέτρων, ναυπηγήθηκε το 2018 από την Amels και συγκαταλέγεται στα πιο πολυτελή superyachts που πλέουν στη Μεσόγειο.

Η θαλαμηγός διαθέτει οκτώ πολυτελείς καμπίνες με δυνατότητα φιλοξενίας έως 12 επισκεπτών, ενώ το πλήρωμά της αριθμεί 24 άτομα. Στις εγκαταστάσεις της περιλαμβάνονται πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφος, γήπεδο μπάσκετ και πληθώρα θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Ξεχωρίζει επίσης το υποβρύχιο καθιστικό, το οποίο βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και προσφέρει πανοραμική θέα στον βυθό μέσα από γυάλινα παράθυρα.

Το «M’Brace», που είναι καταχωρημένο στα Cayman Islands, εκτιμάται ότι έχει αξία περίπου 100 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος κατασκευής του ξεπέρασε τα 90 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, διατίθεται προς ενοικίαση έναντι περίπου 1 εκατ. ευρώ την εβδομάδα κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, με το ετήσιο κόστος συντήρησης να φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολυτελής θαλαμηγός αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι της στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες, με επόμενους σταθμούς και άλλα νησιά των Κυκλάδων.