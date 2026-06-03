Στη Μύκονο ο Michael Jordan: Δείτε βίντεο από την άφιξη του ιδιωτικού jet του μπασκετμπολίστα
Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας επισκέπτεται κάθε χρόνο την Ελλάδα
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Στην Μύκονο βρίσκεται ο Michael Jordan, για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών, όπως έκανε γνωστό η ομάδα μπάσκετ του νησιού.
Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας επισκέπτεται κάθε χρόνο την Ελλάδα, και φέτος φαίνεται να επέλεξε ξανά το νησί της Μυκόνου, όπου και εθεάθη να προσγειώνεται το ιδιωτικό jet του.
Με ανάρτησή της στο «X», η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου δημοσίευσε ένα βίντεο από την άφιξη του ιδιωτικού jet του Michael Jordan στο νησί, ενώ σύντομα αναμένονται και φωτογραφίες του ίδιου του μπασκετμπολίστα να παραθερίζει στο όμορφο νησί των Κυκλάδων.
Δείτε το βίντεο:
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