Στο διάσημο κολέγιο Νορθ Καρολάινα ο Νεοκλής Αβδάλας

Ο Νεοκλής Αβδάλας ουσιαστικά ανακοίνωσε την απόφασή του για το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Ο Έλληνας γκαρντ πόσταρε ένα story, στο οποίο φορά τη φανέλα του ξακουστού Νορθ Καρολάινα, ενώ το έχει ταγκάρει κιόλας.

Πρόκειται φυσικά για ένα ξακουστό κολέγιο, καθώς από εκεί έχει βγει ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο Μάικλ Τζόρνταν. Παράλληλα, προσελήφθη προπονητής ο Μάικ Μαλόουν. Ο κόουτς που οδήγησε τους Ντένβερ Νάγκετς του Γιόκιτς στην κατάκτηση του τίτλου πριν δύο χρόνια.

Ο Αβδάλας είχε μπει στο transfer portal, αναζητώντας ένα καλύτερο κολέγιο κι ένα μπασκετικό πρόγραμμα που θα του δώσει μεγαλύτερη προοπτική εξέλιξης και ανταγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι ήταν πολλοί και τελικά η επιλογή ήταν το Νορθ Καρολάινα του Μάικλ Τζόρνταν.

HFzLQa4XwAAbmZ7.jpg

