Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Πότε θα φτάσει τους 30 στην Αθήνα

Snapshot Η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμε ημέρες λόγω θερμών αέριων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο.

Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς σήμερα, με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τέλος της εβδομάδας αναμένονται σύντομες βροχές στα βόρεια και κεντρικά λόγω μικρής διαταραχής.

Την επόμενη εβδομάδα η άνοιξη θα επανέλθει πλήρως, με πιθανότητα θερμοκρασιών άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Snapshot powered by AI

Η θερμοκρασία στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες, με τις θερμές αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο να φέρνουν πιο ευχάριστο καιρό.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η άνοδος του υδραργύρου θα είναι αισθητή ήδη από τα μέσα της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα, ο καιρός θα κυριαρχηθεί από ηλιοφάνεια σε σχεδόν όλη τη χώρα, με λίγες βροχές να περιορίζονται στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η ψυχρή αέρια μάζα που επηρέαζε το σκηνικό αρχίζει να μετατοπίζεται προς την Τουρκία, δίνοντας τη θέση της σε θερμότερες αέριες μάζες που θα ανεβάσουν σταδιακά τις θερμοκρασίες.

Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, τις πρωινές και βραδινές ώρες θα παραμείνει δροσερά, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει σημαντική άνοδο το μεσημέρι, φτάνοντας τους 20-23 βαθμούς στα ανατολικά και δυτικά ηπειρωτικά, και τους 17-18 βαθμούς στην Κρήτη.

Στην Αττική, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει έως και τους 23 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Παρόμοια εικόνα θα παρουσιάσει και η Θεσσαλονίκη, όπου ο καιρός θα είναι καθαρός με άνεμους ήπιας έντασης. Νωρίς το πρωί θα υπάρχει ψύχος, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20-21 βαθμούς Κελσίου αργότερα.

Σταδιακά, από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, αναμένεται να φτάσει προς την Ελλάδα μια θερμή αέρια μάζα που θα ενισχύσει την άνοδο της θερμοκρασίας, φτάνοντας έως τους 26-28 βαθμούς Κελσίου γύρω στην Τετάρτη και Πέμπτη.

Προς το τέλος της εβδομάδας, ενδέχεται να περάσει μια μικρή διαταραχή στα βόρεια και κεντρικά, προκαλώντας σύντομες βροχές.

Η άνοιξη θα επανέλθει πλήρως μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με θερμοκρασίες που ίσως ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρά τις διακυμάνσεις, ο καιρός αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά μετά τις μεταβολές του Μάιου, οδηγώντας σε πιο σταθερές και θερμές συνθήκες από τα μέσα του μήνα και μετά.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 4 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά.

Στη Θράκη αρχικά αίθριος όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα θαλάσσια - παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ, γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς έως 5 μποφόρ στα νότια.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, όπου νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και το απόγευμα στην Κρήτη.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου νωρίς το πρωί στα νοτιότερα τμήματα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7, στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα το πρωί έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά καθώς επίσης και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 21 με 23 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές και υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Διαβάστε επίσης