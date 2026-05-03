Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και ισχυρούς ανέμους συνεχίζεται ο Μάιος.

Σήμερα Κυριακή (3/5) αναμένονται σποραδικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά της ανατολικής και νότιας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας στο Α-ΝΑ Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τα 8 και πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δημήτρης Ζιακόπουλος η ψυχρή εισβολή του τελευταίου τριημέρου είναι εξαιρετικά σπάνια για τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής μας, η ξαστεριά και οι ασθενείς άνεμοι απόψε τη νύχτα και νωρίς αύριο το πρωί στη Β-ΒΔ Ελλάδα δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για παγετό ακτινοβολίας, ο οποίος, όμως, δεν φαίνεται ικανός να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα και στα μέσα της νέας εβδομάδας επιστρέφει η άνοιξη.

Κολυδάς: Επιστρέφει η άνοιξη από την Τρίτη

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, με βροχές, καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους βοριάδες που τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς τα 9.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, στην υπόλοιπη χώρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρους όμβρους στα ηπειρωτικά, ενώ αναμένονται λίγα χιόνια στα ορεινά.

Από τη Δευτέρα ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά, με λίγες βροχές κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη. Τρίτη και Τετάρτη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας.

Με νέα του ανάρτηση ο γνωστός μετεωρολόγος παρουσίασε τασ θερμοκρασιακά δεδομένα των επόμενων ημερών. Όπως φαίνεται σε χάρτηση που ανήρτησε η ψυχρή μάζα απομακρύνεται ανατολικότερα και η θερμοκρασία από βδομάδα επανέρχεται γρήγορα σε τιμές λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, μετά τα μέσα της εβδομάδος.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ


Σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα ηπειρωτικά θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 και απο το βράδυ στα νοτιοανατολικά πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Από το βράδυ γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια - παραθαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες που τη νύχτα στις Κυκλάδες θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ στα ανατολικά πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ στα βόρεια βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και από το βράδυ στα νότια πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι το μεσημέρι πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.


ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-05-2026

Στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα ανατολικά τμήματα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου και τη βόρεια Κρήτη τους 16 με 18 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ανατολικό στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

