Ντύθηκε στα «λευκά» η χώρα 1 μήνα πριν το καλοκαίρι: Μοναδικές εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

Πρωτομαγιά που θυμίζει χειμώνα βιώνει η χώρα μετά την ψυχρή εισβολή-εξπρές που έφερε χιόνια στα ορεινά, βροχές σε πολλές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο που μέχρι απόψε (3/5) το βράδυ θα φθάσουν έως και τα 9 μποφόρ.

Από αύριο Δευτέρα (04/05) η κακοκαιρία δίνει τη θέση της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό με το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά και μέσα στην εβδομάδα να ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στα λευκά η Πάρνηθα και ο Παρνασσός

Λόγω της χιονόπτωσης στην Πάρνηθα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος του τελεφερίκ. Το σκηνικό είναι άκρως χειμωνιάτικο και παρότι το ημερολόγιο γράφει 3 Μαΐου, ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα άνοιξη.

Η θερμοκρασία αγγίζει μόλις τους 8 βαθμούς Κελσίου και παρότι στους πρόποδες δεν σημειώνεται χιονόπτωση, σε μεγαλύτερα υψόμετρα το έχει στρώσει.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Ίδιο το σκηνικό και στον Παρνασσό, όπου το έχει στρώσει για τα καλά. Το τοπίο είναι μαγευτικό αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα άνοιξη, καθώς είναι όλα καλυμμένα με χιόνι, από το οδόστρωμα μέχρι και τα δέντρα έχουν ντυθεί κυριολεκτικά στα λευκά.

Οι δρόμοι έχουν καθαριστεί, καθώς οι αρχές έχουν ρίξει αλάτι όπου χρειάζεται, δεδομένου ότι ο Παρνασσός αποτελεί και έναν από τους πιο δημοφιλείς ανοιξιάτικους προορισμούς, γιατί αποτελεί μια κοντινή απόδραση από την Αττική.

Χειμωνιάτικες εικόνες σε Καλάβρυτα, Ζήρεια Κορινθίας και Πήλιο

Χειμωνιάτικες συνθήκες και στην Αχαΐα, με το χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα, αν και κλειστό, να είναι γεμάτο χιόνι. Η θερμοκρασία βρίσκεται στους -1 βαθμούς Κελσίου.

Όσοι βρέθηκαν στην περιοχή των Καλαβρύτων αυτό το τριήμερο για την Πρωτομαγιά, παρότι δεν θα είχαν στο μυαλό τους ότι θα συναντήσουν χιόνι, ανέβηκαν μέχρι το χιονοδρομικό για να χαρούν το πρωτοφανές σκηνικό.

Δεν ήταν λίγοι και αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε μονοήμερες εκδρομές είτε από την Πάτρα είτε από άλλους κοντινούς προορισμούς, προκειμένου να έρθουν και να απολαύσουν το χιονισμένο τοπίο, κάτι το οποίο άλλωστε αναμένεται να γίνει και σήμερα Κυριακή (3/5).

Χιόνι έπεσε και στη Ζήρεια στην Ορεινή Κορινθία, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο για την εποχή σκηνικό. Από τα χωριά Τρίκαλα και πάνω, ο δρόμος έχει αρκετό χιόνι, με τους οδηγούς να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ο δρόμος γλιστράει.

Χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες από κάποια σημεία και μετά. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου φρόντισε να ανοίξει τους δρόμους, να υπάρχει αλάτι έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν όσοι βρεθούν στην περιοχή.

Χιόνια έχουν πέσει και στο Πήλιο με το θερμόμετρο στους 0 βαθμούς Κελσίου, ενώ όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν πιο ψηλά από τα Χάνια, προς την περιοχή του χιονοδρομικού, καλό είναι να έχουν και τις αντιολισθητικές αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους.

Ο μηχανισμός της Περιφέρειας είναι επί ποδός, με εκχιονιστικά μηχανήματα, παρόλο που το χιόνι δεν είναι τόσο ώστε να ανησυχεί την πολιτική προστασία.

Χαλαζόπτωση στο κέντρο του Ηρακλείου

Χαλάζι, βροντές και αστραπές το πρωί της Κυριακής στο Ηράκλειο, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη, παρότι το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 3 Μαΐου.

Λίγο πριν τις 9 το πρωί οι ουρανοί άνοιξαν, ενώ στο κέντρο του Ηρακλείου καταγράφηκε για λίγα λεπτά χαλαζόπτωση -φαινόμενο ιδιαίτερα ασυνήθιστο για την εποχή.

Αντίστοιχο σκηνικό διαμορφώθηκε και στα ορεινά του νησιού. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από τα Ανώγεια, που ανάρτησε η συνάδελφος Μαρία Καλλέργη.

Το σκηνικό «χειμώνα μέσα στην άνοιξη» γίνεται ακόμη πιο έντονο από τη χαμηλή θερμοκρασία και τους ισχυρούς βοριάδες, που επικρατούν σήμερα σε όλο το νησί.

