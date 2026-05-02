Μάιος με χιόνια και κρύο: Ακραία καιρική συμπεριφορά - Χιονάνθρωποι αντί μαγιάτικο στεφάνι

Ένα εξαιρετικά σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο καταγράφεται, αρχές Μαΐου, στην Ελλάδα, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη ψυχρή εισβολή που έφερε χιονοπτώσεις, ακόμη και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου.

Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, που σε ορισμένες περιοχές έφτασε έως και τους 15 βαθμούς Κελσίου, μετέτρεψε το τοπίο σε χειμωνιάτικο, με τα βουνά να «ντύνονται» ξανά στα λευκά και το κρύο να είναι ιδιαίτερα έντονο για την εποχή.

Όπως σημειώνουν μετεωρολόγοι, πρόκειται για φαινόμενο που σπάνια εμφανίζεται τόσο αργά μέσα στην άνοιξη. Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, χαρακτήρισε την κατάσταση «ακραία συμπεριφορά του καιρού», επισημαίνοντας ότι ανάλογες συνθήκες είχαν να καταγραφούν από τις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Πάρνηθα, ο Παρνασσός, το Φαλακρό Όρος, το Σέλι αλλά και περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Το ύψος του χιονιού στον Παρνασσό έφτασε κατά τόπους τα 5 εκατοστά.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε ήταν ασυνήθιστη για την εποχή, με εκδρομείς να αντικαθιστούν το παραδοσιακό μαγιάτικο στεφάνι με χιονάνθρωπους και χιονοπόλεμο, δημιουργώντας σκηνικά που περισσότερο παρέπεμπαν σε χειμώνα παρά σε άνοιξη.

Στην ορεινή Κορινθία, η χιονόπτωση προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό από αυτό που περίμεναν για την Πρωτομαγιά. Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας, όπου το τοπίο καλύφθηκε από λευκό πέπλο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο φετινός Μάιος καταγράφεται ήδη ως ένας από τους ψυχρότερους των τελευταίων δεκαετιών, με τις καιρικές συνθήκες να προκαλούν εντύπωση τόσο στους επιστήμονες όσο και στους πολίτες.