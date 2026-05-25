Κρήτη: Μαρτυρία για την 3χρονη - «Την είχαν κουκουλωμένη και κρυμμένη στο καρότσι»

Snapshot Η 3χρονη από τα Χανιά κακοποιήθηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Η μητέρα και ο σύζυγός της συνελήφθησαν και κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η οικογένεια ζούσε σε αποθήκη θερμοκηπίου, με τη μητέρα να έχει δώσει ψευδή στοιχεία για τόπο κατοικίας.

Οι Αρχές ερευνούν επίσης τους θανάτους δύο άλλων βρεφών της ίδιας οικογένειας.

Μάρτυρας περιέγραψε τη μητέρα νευρική και να κρύβει το παιδί κουκουλωμένο σε ζεστό καιρό λίγο πριν την μεταφορά στο νοσοκομείο.

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση της 3χρονης από τα Χανιά, που έχει πέσει θύμα κακοποίησης και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του κοριτσιού κι ο σύζυγός της, και διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το παιδί διακομίσθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες σε όλο το σώμα. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση και η άμεση διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Ζούσαν σε αποθήκη θερμοκηπίου με 4 παιδιά

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του συζύγου της. Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας. Στην πραγματικότητα, η ίδια και τα παιδιά της διέμεναν σε αποθήκη που τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης θερμοκηπίου.

«Εγώ φυσικά παραχώρησα εδώ μια αποθήκη. Εδώ ήταν μια αποθήκη ενός θερμοκηπίου για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει κάτι αυτά. Εδώ είναι αποθήκη θερμοκηπίου, δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μην μένουν έξω. Μου είπαν θα βρουν, θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε εκεί πέρα. Ήρθε εδώ πέρα, της έδωσα και το καρότσι γιατί είχαν ένα μωρό πέντε μηνών, τεσσάρων, παπούτσια και άλλα. Και άλλοι στην περιοχή τους δίνανε ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτοί πάνε και έρχονται γενικώς εδώ πέρα», είπε ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου.

«Μου φαινόταν νευρική, έκρυβε το μωρό»

Η υπόθεση έχει πάρει δραματική τροπή, καθώς οι Αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους θανάτους άλλων δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας που σημειώθηκαν στο παρελθόν. Η μητέρα φέρεται να είπε πως τα παιδιά της πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμών.

Την περασμένη Πέμπτη η μητέρα καταγράφηκε από κάμερα μίνι μάρκετ. Η καταγραφή έγινε μόλις λίγα λεπτά πριν μεταφέρει την τραυματισμένη κόρη της στο νοσοκομείο.

«Ήμουνα εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω, εκεί στο μαγαζί και λέω πάρε ταξί. Δεν ξέρω αν έχει αναστάτωση και τέτοια πράγματα» είπε ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ.

Ωστόσο, η μαρτυρία ενός ακόμη ανθρώπου από το χωριό, που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, είναι χαρακτηριστική. «Εγώ είχα βγάλει βόλτα τον σκύλο μου εκείνη την ώρα. Ήταν μέσα-μέσα στο στενό και είχε κουκουλωμένο το μωρό μέχρι πάνω.

Δεν φάνηκε αναστατωμένη, αλλά ότι ήθελε κάτι να κρύψει. Νευρική ήταν. Μου έκανε εντύπωση που το είχαν κουκουλωμένο το παιδί, γιατί είχε και πολλή ζέστη. Μόνο ένα πόδι είδα να εξέχει...» είπε ο αυτόπτης μάρτυρας και πρόσθεσε: «Ο άλλος (σ.σ.: ο σύζυγός της) ήταν στον δρόμο και περίμενε το ταξί να έρθει. Σαν να θέλανε κάτι να κρύψουν. Ήταν ύποπτο».

