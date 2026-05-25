Στο νοσοκομείο η πρώην βασίλισσα της Δανίας μετά από πτώση

Η 86χρονη βασιλομήτωρ αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα υγείας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η πρώην βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από πτώση.

Η 86χρονη, εξετάστηκε από γιατρούς στο Rigshospitalet της Κοπεγχάγης, οι οποίοι διαπίστωσαν «σημαντική συσσώρευση αίματος στην περιοχή του ισχίου μετά από πτώση» και θα παραμείνει αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, νοσηλεύτηκε επίσης, αφότου υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική.

Η Μαργαρίτα, η οποία παραιτήθηκε από το θρόνο πριν από δύο χρόνια, παραμένει δημοφιλής στους Δανούς για τον διακριτικό εκσυγχρονισμό της μοναρχίας, αλλά τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα υγείας.

Παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024, μετά από μία σοβαρή επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, παραδίδοντας το θρόνο στον γιο της, τον βασιλιά Φρέντερικ X.

Ωστόσο, η Μαργαρίτα εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημόσια ζωή της Δανίας. Τον περασμένο μήνα, επέπληξε τη σημερινή βασίλισσα Μαίρη, όταν αυτή έσκυψε για να χαϊδέψει το κατοικίδιο της πρώην βασίλισσας σε μια βασιλική εκδήλωση.

