Εμπλοκή στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Στο επίκεντρο πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις

Snapshot Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ

Ιράν αντιμετωπίζουν εμπλοκές κυρίως λόγω διαφορών στο πυρηνικό πρόγραμμα και τις αμερικανικές κυρώσεις.

Στόχος είναι μια προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης με μνημόνιο κατανόησης για αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εντός 30 ημερών.

Το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει παράταση εκεχειρίας 60 ημερών, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων, και δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου.

Η Τεχεράνη προτείνει τη μεταφορά αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στην Κίνα με εγγυήσεις από το Πεκίνο.

Ανοιχτά παραμένουν ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια της εκεχειρίας και τις λεπτομέρειες του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Νέα εμπόδια φαίνεται να προκύπτουν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές απομακρύνονται – τουλάχιστον προσωρινά – από το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία που επικρατούσε το προηγούμενο διάστημα, οι συνομιλίες δείχνουν να έχουν «παγώσει» σε κρίσιμα ζητήματα, με βασικά σημεία τριβής το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι επαφές συνεχίζονται, ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να υποχωρήσει ουσιαστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να επισπεύσει μια συμφωνία εάν δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα, τονίζοντας ότι είτε θα υπάρξει μια «ουσιαστική και ισχυρή συμφωνία» είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία.

Στόχος μια προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης

Οι δύο χώρες φέρονται να εξετάζουν αρχικά ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση για αποκλιμάκωση της έντασης και αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μέσα στις επόμενες 30 ημέρες.

Σε επόμενο στάδιο, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και στη σταδιακή άρση των κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Η πίεση για συμφωνία παραμένει έντονη και για τις δύο πλευρές. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ενώ η Τεχεράνη αναζητά οικονομική ανάσα μετά τις συνέπειες των κυρώσεων και της περιφερειακής αστάθειας.

Το «αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ιδιαίτερο βάρος στις διαπραγματεύσεις αποκτά και το θέμα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται πρόθυμη να μεταφέρει μέρος των αποθεμάτων εκτός χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα καταλήξουν στην Κίνα και θα συνοδεύονται από εγγυήσεις του Πεκίνου.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ αξιωματούχων του Ιράν, της Κίνας και του Πακιστάν, με στόχο να παραμείνουν ανοιχτοί οι διπλωματικοί δίαυλοι.

Τα βασικά σημεία του προσχεδίου

Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, το προσχέδιο μνημονίου προβλέπει:

Παράταση της υφιστάμενης εκεχειρίας για 60 ημέρες.

Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας εντός 30 ημερών.

Δέσμευση ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Lebanon.

Επιβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου.

Σταδιακή άρση περιορισμών και αντιμετώπιση του ζητήματος των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ανάλογα με τη συμμόρφωση της Τεχεράνης.

Παράλληλα, το Al Arabiya μετέδωσε ότι το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή του.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε προς το CBS τα βασικά σημεία του σχεδίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια της εκεχειρίας και τη διατύπωση περί οριστικού τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

