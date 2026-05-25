Εμπλοκή στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Στο επίκεντρο πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις

Ανοιχτά παραμένουν ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια της εκεχειρίας και τις λεπτομέρειες του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Μιχάλης Παπαδάκος

Εμπλοκή στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Στο επίκεντρο πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις
Pool Reuters / AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ
  • Ιράν αντιμετωπίζουν εμπλοκές κυρίως λόγω διαφορών στο πυρηνικό πρόγραμμα και τις αμερικανικές κυρώσεις.
  • Στόχος είναι μια προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης με μνημόνιο κατανόησης για αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εντός 30 ημερών.
  • Το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει παράταση εκεχειρίας 60 ημερών, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων, και δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου.
  • Η Τεχεράνη προτείνει τη μεταφορά αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στην Κίνα με εγγυήσεις από το Πεκίνο.
  • Ανοιχτά παραμένουν ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια της εκεχειρίας και τις λεπτομέρειες του τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Snapshot powered by AI

Νέα εμπόδια φαίνεται να προκύπτουν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές απομακρύνονται – τουλάχιστον προσωρινά – από το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία που επικρατούσε το προηγούμενο διάστημα, οι συνομιλίες δείχνουν να έχουν «παγώσει» σε κρίσιμα ζητήματα, με βασικά σημεία τριβής το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι επαφές συνεχίζονται, ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να υποχωρήσει ουσιαστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να επισπεύσει μια συμφωνία εάν δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα, τονίζοντας ότι είτε θα υπάρξει μια «ουσιαστική και ισχυρή συμφωνία» είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία.

Στόχος μια προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης

Οι δύο χώρες φέρονται να εξετάζουν αρχικά ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση για αποκλιμάκωση της έντασης και αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μέσα στις επόμενες 30 ημέρες.

Σε επόμενο στάδιο, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και στη σταδιακή άρση των κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Η πίεση για συμφωνία παραμένει έντονη και για τις δύο πλευρές. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ενώ η Τεχεράνη αναζητά οικονομική ανάσα μετά τις συνέπειες των κυρώσεων και της περιφερειακής αστάθειας.

Το «αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ιδιαίτερο βάρος στις διαπραγματεύσεις αποκτά και το θέμα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται πρόθυμη να μεταφέρει μέρος των αποθεμάτων εκτός χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα καταλήξουν στην Κίνα και θα συνοδεύονται από εγγυήσεις του Πεκίνου.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ αξιωματούχων του Ιράν, της Κίνας και του Πακιστάν, με στόχο να παραμείνουν ανοιχτοί οι διπλωματικοί δίαυλοι.

Τα βασικά σημεία του προσχεδίου

Σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News, το προσχέδιο μνημονίου προβλέπει:

  • Παράταση της υφιστάμενης εκεχειρίας για 60 ημέρες.
  • Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας εντός 30 ημερών.
  • Δέσμευση ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Lebanon.
  • Επιβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα.
  • Δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου.
  • Σταδιακή άρση περιορισμών και αντιμετώπιση του ζητήματος των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ανάλογα με τη συμμόρφωση της Τεχεράνης.

Παράλληλα, το Al Arabiya μετέδωσε ότι το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή του.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε προς το CBS τα βασικά σημεία του σχεδίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τη διάρκεια της εκεχειρίας και τη διατύπωση περί οριστικού τερματισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ