Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν: Θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική ή δεν θα υπάρξει

Με νέα δήλωση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο θέμα των διαπραγματεύσεων με το Ιράν και εξήγησε ότι η συμφωνία είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει.

«Γελάω με όλους τους «Dumocrats», τους RINO (σ.σ. Ρεπουμπλικάνοι μόνο κατ’ όνομα) και τους ανόητους που δεν ξέρουν τίποτα για την πιθανή συμφωνία που συνάπτω με το Ιράν, πράγματα που δεν έχουν καν συζητηθεί ακόμα, αδύναμους και αναποτελεσματικούς ανθρώπους όπως τον αποτυχημένο γερουσιαστή Thom Tillis (που σύντομα θα αποχωρήσει από το αξίωμα!), τον Bill Cassidy, ο οποίος μόλις υπέστη μια συντριπτική ήττα στις προκριματικές, τον πραγματικά άθλιο βουλευτή Thomas Massie, έναν μεγάλο αχρείο που ηττήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από έναν σπουδαίο Αμερικανό πατριώτη (που υποστηρίχθηκε από τον «ΤΡΑΜΠ») αφού έδειξε τεράστια απιστία προς το Κόμμα του (και τη Χώρα του!), και σχεδόν όλους τους Δημοκρατικούς, ανθρώπους που έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους, υποστηρίζοντας συνεχώς κακή πολιτική και ακόμη χειρότερους υποψηφίους, αλλά είναι συνεχώς επικριτικοί για κάθε φανταστική νίκη που έχω», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Και συνέχισε: «Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε σπίτι και να ξεκουραστούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να δημιουργούν διχασμό και ήττα. Με άλλα λόγια, είναι χαμένοι! Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο της καταστροφικής JCPOA (σ.σ. συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν) που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία ήταν ένας άμεσος και ανοιχτός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο για το Ιράν. Όχι, δεν κάνω τέτοιες συμφωνίες!».

