Γονείς και Πανελλήνιες: Τι έχουν πραγματικά ανάγκη οι μαθητές

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις δεν είναι μια δοκιμασία που αφορά μόνο τους μαθητές. Είναι μια περίοδος που, συχνά, βιώνεται έντονα από ολόκληρη την οικογένεια. Και κάπου εκεί γεννιέται ένα ερώτημα που ακούγεται όλο και πιο συχνά:

Δίνεις Πανελλαδικές ή δίνουν και οι γονείς σου μαζί;

«Μαζί γράφουμε.»

«Μαζί περάσαμε.»

«Μαζί αποφασίζουμε.»

Πρόκειται για φράσεις που επαναλαμβάνονται διαρκώς αυτή την περίοδο. Φράσεις που αποτυπώνουν το ενδιαφέρον, την αγωνία και την αγάπη των γονέων. Είναι όμως ακριβώς έτσι;

Η στήριξη των γονιών είναι αναμφίβολα απαραίτητη. Οι μαθητές χρειάζονται ανθρώπους δίπλα τους που θα τους ενθαρρύνουν, θα τους στηρίζουν και θα τους προσφέρουν ένα αίσθημα ασφάλειας. Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη στήριξη και την πίεση — και αυτή η γραμμή συχνά ξεπερνιέται, χωρίς πρόθεση.

Γιατί πολλές φορές, οι ίδιοι οι γονείς, προσπαθώντας να βοηθήσουν, μεταφέρουν το δικό τους άγχος στα παιδιά.

«Διάβασες;»

«Τι έγραψες;»

«Πού θα περάσεις;»

«Ο ξάδερφός σου έγραψε19000 μόρια»

Και κάπως έτσι, οι Πανελλαδικές παύουν να είναι μια απαιτητική αλλά διαχειρίσιμη διαδικασία και μετατρέπονται σε κάτι πολύ πιο βαρύ, σχεδόν τρομακτικό.

Η πρόθεση είναι στήριξη, το αποτέλεσμα όχι πάντα

Οι περισσότεροι γονείς δεν πιέζουν από επιλογή. Πιέζουν από αγωνία. Θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους και συχνά ταυτίζουν την επιτυχία με την ασφάλεια του μέλλοντος.

Όταν όμως η στήριξη συνοδεύεται από συνεχή έλεγχο, υπενθυμίσεις και συγκρίσεις, τότε το άγχος του μαθητή αυξάνεται. Και σε εκείνο το σημείο, η πίεση δεν λειτουργεί ενισχυτικά, λειτουργεί ανασταλτικά.

«Μαζί δίνουμε» ή «είμαι δίπλα σου»;

Η διαφορά είναι ουσιαστική.

Οι εξετάσεις ανήκουν στον μαθητή. Εκείνος γράφει. Εκείνος προσπαθεί. Εκείνος καλείται να διαχειριστεί την πίεση και να πάρει αποφάσεις για το μέλλον του.

Ο ρόλος του γονιού δεν είναι να μπει στη θέση του παιδιού, αλλά να σταθεί δίπλα του.

Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου το παιδί θα νιώθει ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, δεν χάνει την αποδοχή, την εκτίμηση και την αγάπη.

Πώς επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον την απόδοση;

Η ψυχολογία του μαθητή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την απόδοσή του. Ένα ήρεμο και υποστηρικτικό περιβάλλον ενισχύει τη συγκέντρωση και την αυτοπεποίθηση.

Αντίθετα, ένα περιβάλλον έντασης και σύγκρισης μπορεί να οδηγήσει σε μπλοκάρισμα, ακόμη και σε μαθητές που είναι καλά προετοιμασμένοι.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μαθητές «κολλάνε» όχι επειδή δεν γνωρίζουν την ύλη, αλλά επειδή το βάρος της προσδοκίας είναι μεγαλύτερο από τη διαχειριστική τους ικανότητα εκείνη τη στιγμή.

Τι πραγματικά χρειάζονται οι μαθητές;

Οι μαθητές σε αυτή την περίοδο δεν χρειάζονται περισσότερες ερωτήσεις, αλλά περισσότερη εμπιστοσύνη. Χρειάζονται να αισθάνονται ότι η προσπάθειά τους έχει αξία, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, και ότι μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς συνεχή πίεση και συγκρίσεις.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να γνωρίζουν πως ακόμη και μια πιθανή αποτυχία δεν αλλάζει την αποδοχή και την αγάπη που λαμβάνουν από τους γονείς τους.

Γιατί τελικά, η ουσιαστική στήριξη δεν βρίσκεται στην πίεση για επιτυχία, αλλά στην ασφάλεια ότι η σχέση δεν εξαρτάται από μια βαθμολογία.

Μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Η στήριξη δεν απαιτεί μεγάλες παρεμβάσεις. Αντίθετα, αποτυπώνεται στις μικρές καθημερινές στάσεις.

Ένα ήρεμο σπίτι, λιγότερες ερωτήσεις, περισσότερη κατανόηση.

Λιγότερες συγκρίσεις, περισσότερη εμπιστοσύνη.

Και κυρίως, ένα σταθερό μήνυμα:

«Είμαστε εδώ για σένα, όχι για το αποτέλεσμα.»

Και μετά τις εξετάσεις;

Η στάση των γονέων μετά τις εξετάσεις είναι εξίσου σημαντική. Εκεί αποτυπώνεται το πραγματικό μήνυμα προς το παιδί.

Οι Πανελλαδικές είναι μια στιγμή. Όχι ο ορισμός της ζωής.

Υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν διαδρομές, υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες. Και σε έναν κόσμο που αλλάζει, καμία πορεία δεν είναι απόλυτα γραμμική.

Μια σχέση που δοκιμάζεται και δυναμώνει

Η περίοδος των Πανελλαδικών είναι μια δοκιμασία για όλους. Και ίσως, τελικά, είναι μια ευκαιρία.

Μια ευκαιρία να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, να ωριμάσει η σχέση και να γίνει πιο ξεκάθαρο κάτι πολύ σημαντικό:

Ο ρόλος του γονιού δεν είναι να προσθέσει περισσότερο άγχος.

Είναι να θυμίζει στο παιδί ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, η αξία του δεν κρίνεται από μία βαθμολογία.

Και αυτό, ίσως, είναι το πιο σημαντικό μάθημα από όλα.

Διαβάστε επίσης