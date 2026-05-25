Τι είναι ο πύραυλος Oreshnik που εκτόξευσε η Ρωσία προς την Ουκρανία - Το «υπερόπλο» του Πούτιν

Ο Οreshnik είναι ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς με δυνατότητα με φέρει πυρηνικές κεφαλές, που, σύμφωνα με τη Μόσχα, διασπάει τις αντιαεροπορικές άμυνες και μπορεί να πλήξει στόχους σε όλη την Ευρώπη με υπερηχητικές ταχύτητες. Ο Oreshnik που στα ρωσικά σημαίνει «φουντουκιά» έχει εκτοξευθεί μόνο δύο φορές στο παρελθόν εναντίον της Ουκρανίας, τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2026.

Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το όπλο

Οι ειδικοί λένε ότι το καινοτόμο χαρακτηριστικό του Oreshnik είναι ότι μπορεί να μεταφέρει πολλαπλές κεφαλές ικανές να χτυπήσουν ταυτόχρονα διαφορετικούς στόχους - που συνήθως σχετίζονται με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) μεγαλύτερης εμβέλειας. Ο πύραυλος βασίζεται στον RS-26 Rubezh, τον οποίο η Ρωσία είχε αρχικά αναπτύξει ως διηπειρωτικό πύραυλο.

Όπως πολλά ρωσικά οπλικά συστήματα, είναι ικανός να μεταφέρει πυρηνικές καθώς και συμβατικές κεφαλές, αν και δεν υπήρξε καμία ένδειξη για οποιαδήποτε πυρηνική συνιστώσα στην επίθεση που έλαβε χώρα τη νύχτα. Η Ουκρανία ανέφερε ότι ένας πύραυλος Oreshnik που χρησιμοποίησε η Ρωσία σε μια επίθεση τον Ιανουάριο «έτρεχε» με περίπου 13.000 χλμ/ώρα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίζεται ότι ο Oreshnik είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί και ότι έχει καταστροφική ισχύ συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμη και όταν είναι εξοπλισμένος με συμβατική κεφαλή. Δυτικοί εμπειρογνώμονες ωστόσο έχουν δηλώσει ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι υπερβολικοί. Τον Δεκέμβριο του 2024, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το όπλο δεν θεωρείται ως κάτι που θα άλλαζε τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης, χαρακτηρίζοντάς το πειραματικό και λέγοντας ότι η Ρωσία πιθανότατα κατείχε μόνο λίγους συγεκριμένους τύπους πυραύλου. Από το 2024, η Ρωσία έχει θέσει το Oreshnik σε μαζική παραγωγή και το έχει προμηθεύσει και στη σύμμαχό της Λευκορωσία.

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο Οreshnik;

Η Ρωσία κατατάσσει τον Oreshnik, στους βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση μεταξύ 3.000 και 5.500 χιλιομέτρων. Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι λένε ότι θα μπορούσε να πλήξει στόχους στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος έχει επίσης αναπτυχθεί στη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας.

Γιατί είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί ο πύραυλος;

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, κινείται με ταχύτητα περίπου Μαχ 10, δηλαδή περίπου δέκα φορές την ταχύτητα του ήχου. Ρώσοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατη την αναχαίτισή του από τα υπάρχοντα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Το πρόγραμμα Missile Threat του Center for Strategic and International Studies αναφέρει ότι δεν είναι «ασυνήθιστο» βαλλιστικοί πύραυλοι να φτάνουν σε υπερηχητικές ταχύτητες.

Το προηγούμενο «χτύπημα»

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε τον Oreshnik στις αρχές Ιανουαρίου ως απάντηση για αυτό που η Μόσχα χαρακτήρισε απόπειρα επίθεσης με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο τέλος του περασμένου έτους σε μία από τις κατοικίες του Πούτιν στο Νόβγκοροντ, στη βόρεια Ρωσία. Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία ψεύδεται και πως δεν έλαβε χώρα τέτοια επίθεση.

Ο Πούτιν είχε προηγουμένως απειλήσει να χρησιμοποιήσει τον Oreshnik, μεταξύ άλλων, εναντίον «κέντρων λήψης αποφάσεων» στο Κίεβο, εάν η Ουκρανία συνέχιζε να επιτίθεται στη Ρωσία με δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς, αλλά μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει. Η επίθεση του Ιανουαρίου -κατά τη διάρκεια της νύχτας- στράφηκε εναντίον της περιοχής Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, η οποία συνορεύει με την Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας έκανε τότε λόγο για «παγκόσμια απειλή» που απαιτεί παγκόσμια απάντηση.

