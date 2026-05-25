Τραγωδία στον Όλυμπο: Εντοπίστηκε νεκρός ο Ισπανός ορειβάτης που αγνοούνταν

Η εύρεση του άτυχου ορειβάτη έγινε από τον διαχειριστή του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» σε συνεργασία με μέλη ερευνητικής ομάδας που συμμετείχαν στις έρευνες

Δημήτρης Δρίζος

  • Εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης που αγνοούνταν στον Όλυμπο από τις 20 Μαΐου 2026, στην περιοχή «Ζωνάρια» κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας.
  • Η σορός του θα ανασυρθεί άμεσα από τις αρμόδιες ομάδες διάσωσης με τη συνδρομή τριών ορειβατικών ομάδων, της ΕΜΑΚ και της Ορειβατικής Υπηρεσίας Κατερίνης.
  • Ο ορειβάτης είχε χαθεί ενώ ανέβαινε στον Μύτικα, την υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, και η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα την επόμενη ημέρα.
  • Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν σημαντικά τις έρευνες, προκαλώντας καθυστερήσεις στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.
  • Η κινητοποίηση των ελληνικών αρχών προήλθε μετά από ενημέρωση του ισπανικού προξενείου από τους γονείς του αγνοούμενου.
Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοούνταν στον Όλυμπο από τις 20 Μαΐου 2026, καθώς σήμερα το μεσημέρι εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή «Ζωνάρια», κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Η σορός του πρόκειται να ανασυρθεί άμεσα από τις αρμόδιες ομάδες διάσωσης.

Η εύρεση του άτυχου ορειβάτη έγινε από τον διαχειριστή του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» σε συνεργασία με μέλη ερευνητικής ομάδας που συμμετείχαν στις έρευνες. Οι διασώστες, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που καθυστέρησαν προσωρινά την επιχείρηση, οργανώνουν την άμεση ανάσυρση της σορού, με τη συνδρομή τριών ορειβατικών ομάδων, της ΕΜΑΚ και της Ορειβατικής Υπηρεσίας Κατερίνης.

Ο νεαρός Ισπανός είχε χαθεί ενώ πραγματοποιούσε ανάβαση στον Μύτικα, την υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Η επίσημη δήλωση εξαφάνισης υποβλήθηκε την επόμενη ημέρα, πυροδοτώντας μια εκτενή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Οι γονείς του, ανησυχώντας για την πολύωρη αποκοπή επικοινωνίας, ενημέρωσαν το ισπανικό προξενείο στην Ελλάδα, το οποίο κινητοποίησε τις ελληνικές αρχές.

Οι επιχειρήσεις εντοπισμού αντιμετώπισαν σημαντικά εμπόδια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο βουνό τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό επέτεινε την πρόκληση για τις ομάδες διάσωσης, καθυστερώντας την εύρεση του ορειβάτη και την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

