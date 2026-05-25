Επεισόδια μετά το Final 4 – Δυο Συλλήψεις για ξυλοδαρμό μεταξύ φιλάθλων

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από περιστατικά βίας που σημειώθηκαν έπειτα από τη λήξη του Final 4 στην Αθήνα.

Στην πρώτη περίπτωση, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 25ης Μαΐου 2026, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καταγράφηκε επίθεση ομάδας οπαδών εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ύστερα από επεισόδια μεταξύ αντίπαλων φιλάθλων.

Ακολούθησε άμεση επέμβαση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, οι οποίοι προχώρησαν στην ακινητοποίηση και σύλληψη ενός ατόμου.

Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακή δίκυκλη μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στη δεύτερη περίπτωση, λίγη ώρα αργότερα, σε άλλη περιοχή της Αθήνας, ομάδα ατόμων που επέβαινε σε όχημα προσέγγισε διερχόμενους φιλάθλους και, σύμφωνα με την αστυνομία, με τη χρήση απειλών και αιχμηρού αντικειμένου επιχείρησε να αφαιρέσει οπαδικό διακριτικό.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, το όχημα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός του, ενώ δύο ακόμη άτομα που φέρονται ως συνεργοί αναζητούνται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.