Η Ευρώπη «ψήνεται»: Πρωτοφανές κύμα καύσωνα σε Βρετανία, Γαλλία Βέλγιο - Τουλάχιστον 3 νεκροί

Καύσωνας-ρεκόρ για τα δεδομένα του Μαίου σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να καταγράφουν ακραίες θερμοκρασίες, αναφέροντας τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Στη Γαλλία ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι, καθώς ο υδράργυρος εκτοξεύθηκε σε επίπεδα που φτάνουν έως και τους 35°C σε ορισμένες περιοχές. Την ίδια στιγμή στη Βρετανία ένας άνδρας πέθανε σε μια κατάμεστη παραλία στο Χέιστινγκς του Ανατολικού Σάσεξ, και ένα 15χρονο αγόρι πνίγηκε στις λίμνες Σουάνχολμ, στο Λίνκολν, την Κυριακή, την πιο ζεστή ημέρα του χρόνου μέχρι στιγμής.

Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης προετοιμάζονται για ακραία ζέστη αυτή την εβδομάδα, καθώς ένας «θόλος θερμότητας» προκαλεί θερμοκρασίες ρεκόρ για τον Μάιο. Η Ισπανία και η Πορτογαλία αναμένεται να βιώσουν επίσης ακραία ζέστη αυτή την εβδομάδα, με περιοχές της Πορτογαλίας να αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες σχεδόν 40 βαθμών Κελσίου, ενώ περιοχές της νότιας Ισπανίας προβλέπεται να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο του Μαΐου.

Στη Γαλλία, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για «ένα πρώιμο, αξιοσημείωτο και διαρκές κύμα καύσωνα», με θερμοκρασίες τουλάχιστον 12 βαθμούς ή ακόμη υψηλότερες από τον εποχιακό μέσο όρο. Πολλές πόλεις στη δυτική Γαλλία αναμένεται να καταρρίψουν τα ρεκόρ θερμοκρασίας του Μαΐου κατά αρκετούς βαθμούς, με τη Νάντ να αναμένει θερμοκρασία 35 βαθμών Κελσίου τη Δευτέρα — κάτι που θα καταρρίψει το ρεκόρ θερμοκρασίας του Μαΐου του 2017 κατά σχεδόν τρεις βαθμούς.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου την ίδια στιγμή προειδοποίησε για «ένα αξιοσημείωτο κύμα καύσωνα» με μέγιστες θερμοκρασίες έως και 33 βαθμούς σήμερα (25/5), κάτι που θα σπάσει τα ρεκόρ θερμοκρασίας του Μαΐου για τη χώρα, ενώ στο Βέλγιο αναμένεται να καταγραφούν μέγιστες θερμοκρασίες έως και 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο λεγόμενος «θόλος θερμότητας» ευθύνεται για τις τρέχουσες υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France της Γαλλίας. Ο ζεστός αέρας που κινείται από τη Βόρεια Αφρική έχει παγιδευτεί κάτω από ένα σύστημα υψηλής πίεσης πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Το φαινόμενο είναι παρόμοιο με το καπάκι μιας κατσαρόλας, με τον ζεστό αέρα να πιέζεται προς τα κάτω και να «ψήνει» τις πληγείσες περιοχές με παρατεταμένη θερμότητα.

Η Météo-France σημείωσε ότι το φαινόμενο γίνεται ολοένα και πιο συχνό ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. «Αναμένουμε να βλέπουμε τέτοιους καύσωνες όλο και πιο συχνά», ανέφερε η υπηρεσία. «Θα εμφανίζονται νωρίτερα και θα γίνονται πιο έντονοι».

H πιο ζεστή ημέρα εδώ και 80 χρόνια

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα σε περιοχές της Αγγλίας μέχρι την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένου ενός πορτοκαλί συναγερμού για το Λονδίνο που προειδοποιεί για «σημαντικές επιπτώσεις» στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και αύξηση των θανάτων μεταξύ των ηλικιωμένων και των ασθενών. Η Ισπανία έχει εκδώσει κίτρινες προειδοποιήσεις για καύσωνα σε περιοχές του βορρά για τη Δευτέρα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, καταγράφηκαν ήδη θερμοκρασίες ρεκόρ σε μέρη της Δυτικής Ευρώπης. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν την πιο ζεστή μέρα του Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και σχεδόν 80 χρόνια, με τη θερμοκρασία στο Λονδίνο να φτάνει τους 32,3 °C.

Εν τω μεταξύ, οι νότιες και νοτιοδυτικές περιοχές της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας αντιμετωπίζουν ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, από 35°C έως 38°C. Η Ιταλία κατέγραψε 31-34°C την Κυριακή, ενώ στη Γερμανία, γύρω από τις Άλπεις και σε μέρη των Βαλκανίων το θερμόμετρο άγγιξε τους 30-33°C.

