Γωγώ Μαστροκώστα: Πώς την αποχαιρετούν οι παρουσιαστές της πρωινής ζώνης

Η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα «πρωταγωνίστησε» στις τηλεοπτικές εκπομπές, το πρωί της Δευτέρας. Οι παρουσιαστές των εκπομπών αναφέρθηκαν στο θλιβερό γεγονός και μίλησαν με λόγια συγκίνησης.

Η Μαρία Ηλιάκη, μέσα από την εκπομπή στην ΕΡΤ1 «Νωρίς-Νωρίς», είπε: «Ξεκινάμε με μία είδηση που δεν πίστευα ποτέ ότι θα την πούμε». «Έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, η Γωγώ Μαστροκώστα μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, την είδηση έκανε γνωστή μέσα από τα social media η κόρη της, Βικτόρια», πρόσθεσε. «Θερμά συλλυπητήρια στον Τραϊανό Δέλλα… δύσκολες, πολύ δύσκολες στιγμές. Θερμά συλλυπητήρια», συμπλήρωσε.

Μέσα από την εκπομπή «Σήμερα», ο Άκης Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα. «Έγραψε μια εποχή και στην τηλεόραση και στα δημόσια πράγματα, αλλά πάντα με μια προσεγμένη ζωή. Είχε την οικογένειά της… Καλό ταξίδι στη Γωγώ Μαστροκώστα. Κουράγιο στην οικογένειά της», είπε ο Άκης Παυλόπουλος. Ο Δημήτρης Οικονόμου ανέφερε: «Σύμβολο, πολύ μεγάλο σύμβολο… Δυστυχώς έφυγε πολύ νέα, αλλά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τον καρκίνο. Καλή δύναμη στους δικούς της ανθρώπους, συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκίνησε το «Happy Day» της Δευτέρας με τη συγκεκριμένη θλιβερή είδηση. «Είχαμε μία πολύ δυσάρεστη είδηση, όταν ξυπνήσαμε και ανοίξαμε το πρωί τα social μας. Εγώ έτυχε και διάβασα κατευθείαν την ανάρτηση της Βικτόριας Δέλλα, της μοναχοκόρης της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα. Ήταν μια είδηση που περιμέναμε να την ακούσουμε, είχαμε προετοιμαστεί από φίλους, γνωστούς και συγγενείς, ότι δυστυχώς είχε επιδεινωθεί πολύ η υγεία της αλλά ποτέ τελικά δεν είσαι έτοιμος να ακούσεις για έναν νέο άνθρωπο που “φεύγει”», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του ALPHA.

«Ένα δυνατό κορίτσι, που τη χρονιά που έμεινε έγκυος και παντρεύτηκε, άρχισε να δίνει και την πρώτη μάχη με τον καρκίνο, οπότε ήταν σαν να έζησε δέκα ζωές σε μία», συμπλήρωσε. «Χθες έτυχε και μίλαγα με έναν πολύ δικό της άνθρωπο και μου έλεγε ότι είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες στην εντατική, στον “Ευαγγελισμό”. Η οικογένεια δεν ήθελε να βγαίνουν προσωπικά στοιχεία και λεπτομέρειες προς τα έξω και το είχαμε σεβαστεί συνολικά όλοι οι δημοσιογράφοι. Είχα δει μόνο κάποιες αναφορές χωρίς πολλές λεπτομέρειες και όλοι περίμεναν ότι θα γίνει το θαύμα», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.