Συναγερμός στο Κονγκό: Πάνω από 900 τα κρούσματα Έμπολα - Οργή και απόγνωση από τους συγγενείς

Snapshot Στη ΛΔ του Κονγκό έχουνγραφεί πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 119 ύποπτοι θάνατοι, κυρίως στην επαρχία Ιτούρι.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει την επιδημία «πολύ υψηλού» κινδύνου για το Κονγκό, ενώ ο παγκόσμιος κίνδυνος εξάπλωσης παραμένει χαμηλός.

Υπάρχουν επιθέσεις σε κέντρα θεραπείας Έμπολα και αυστηρά μέτρα για τις ταφές, προκαλώντας οργή και δυσπιστία στις τοπικές κοινότητες.

Η συνεχιζόμενη βία από ένοπλες ομάδες, ο εκτοπισμός πληθυσμού και οι περικοπές διεθνούς βοήθειας δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της επιδημίας και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Οι οργανώσεις βοήθειας αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε υλικά προστασίας και δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία για τον τύπο του ιού Έμπολα που προκαλεί την επιδημία.

Οι αρχές του Κονγκό ανακοίνωσαν ότι τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα έχουν ξεπεράσει τα 900 στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας στα ανατολικά της χώρας. Το υπουργείο Επικοινωνίας του Κονγκό, σε ανάρτηση στο X την Κυριακή, ανέφερε ότι υπήρχαν 904 ύποπτα κρούσματα και 119 ύποπτοι θάνατοι.

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει προηγουμένως περισσότερα από 700 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και περισσότερους από 170 ύποπτους θανάτους, κυρίως στην επαρχία Ιτούρι, όπου βρίσκεται το επίκεντρο της επιδημίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι η επιδημία αποτελεί πλέον «πολύ υψηλό» κίνδυνο για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου παγκοσμίως παραμένει χαμηλός. Οι υγειονομικές αρχές της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις καθώς προσπαθούν να περιορίσουν την επιδημία, η οποία έχει κηρυχθεί παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης..

Στα ανατολικά της χώρας έχουν σημειωθεί εμπρηστικές επιθέσεις σε κέντρα θεραπείας για τον Έμπολα, δύο κέντρα σε δύο πόλεις επλήγησαν την περασμένη εβδομάδα, αποκαλύπτοντας την οργή σε μια περιοχή που μαστίζεται από τη βία που συνδέεται με ένοπλες ανταρτικές ομάδες, τον εκτοπισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων, την αποτυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις περικοπές της διεθνούς βοήθειας που, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχουν απογυμνώσει τις εγκαταστάσεις υγείας σε ευάλωτες κοινότητες.

Ο Κόλιν Τόμας-Γένσεν, διευθυντής στην Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία Aurora, δήλωσε ότι οι επιθέσεις μπορεί να αντανακλούν τον «ενσωματωμένο σκεπτικισμό και την οργή» των ανθρώπων στο ανατολικό Κονγκό για τον τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπιστεί η περιοχή, μετά από χρόνια βίας από ομάδες ανταρτών και την αποτυχία της κυβέρνησης και των διεθνών ειρηνευτικών δυνάμεων να τους προστατεύσουν.

Μια άλλη πηγή οργής είναι τα αυστηρά πρωτόκολλα της ταφής των ύποπτων θυμάτων του Έμπολα, για τα οποία οι αρχές αναλαμβάνουν την ευθύνη όπου μπορούν για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου, εμποδίζοντας τις παραδοσιακές τελετές- όπου οι οικογένειες προετοιμάζουν τα σώματα και οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για την κηδεία.

Ο πρώτος εμπρησμός κέντρου για τον Έμπολα στη Ρουαμπάρα έγινε από μια ομάδα νεαρών ανδρών που προσπαθούσαν να ανακτήσουν τη σορό ενός φίλου τους, σύμφωνα με μάρτυρες και την αστυνομία. Οι μάρτυρες είπαν ότι το πλήθος κατηγόρησε την ξένη ομάδα βοήθειας που δραστηριοποιείται εκεί ότι ψεύδεται για τον Έμπολα.

Οι αρχές στο βορειοανατολικό Κονγκό έχουν πλέον απαγορεύσει τις νεκρώσιμες αγρυπνίες και τις συγκεντρώσεις άνω των 50 ατόμων, ενώ ένοπλοι στρατιώτες και αστυνομικοί φρουρούν ορισμένες ταφές που πραγματοποιούνται από εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Το ανατολικό Κονγκό έχει βιώσει εδώ και χρόνια επιθέσεις από δεκάδες ομάδες ανταρτών και μαχητών που διατηρούν δεσμούς με ξένες χώρες ή την εξτρεμιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Οι αντάρτες M23 που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα ελέγχουν τμήματα της περιοχής. Ενώ η κυβέρνηση του Κονγκό εξακολουθεί να ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τη βορειοανατολική επαρχία Ιτούρι, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας Έμπολα, ο έλεγχός της είναι αδύναμος. Οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις, μια ισλαμιστική ομάδα της Ουγκάντα ​​που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος, είναι μια από τις κυρίαρχες ανταρτικές ομάδες εκεί και είναι υπεύθυνες για βίαιες επιθέσεις εναντίον αμάχων στόχων.

Πριν από το ξέσπασμα της επιδημίας, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέφεραν σε μια αξιολόγηση ότι η κατάσταση ασφαλείας στο Ιτούρι είχε επιδεινωθεί πρόσφατα, αναγκάζοντας γιατρούς και νοσηλευτές να εγκαταλείψουν τη χώρα, αφήνοντας υπερφορτωμένες τις εγκαταστάσεις υγείας και, σε ορισμένα μέρη, «καταστροφικές συνθήκες».

Το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ αναφέρει ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους λόγω των συγκρούσεων στο Ιτούρι. Αυτό σημαίνει ότι η επιδημία του Έμπολα «ξεδιπλώνεται σε κοινότητες που ήδη αντιμετωπίζουν ανασφάλεια, εκτοπισμό και εύθραυστα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης», δήλωσε η Γκαμπριέλα Αρένας, περιφερειακή συντονίστρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η ασθένεια μπορεί να εξαπλωθεί στα μεγάλα στρατόπεδα εκτοπισμένων κοντά στην πόλη Μπούνια, όπου αναφέρθηκαν τα πρώτα κρούσματα. Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας λένε ότι οι περικοπές της διεθνούς βοήθειας πέρυσι από τις ΗΠΑ και άλλα πλούσια έθνη ήταν καταστροφικές για το ανατολικό Κονγκό λόγω των πολλαπλών προβλημάτων του.

Οι περικοπές «μείωσαν την ικανότητα ανίχνευσης και αντιμετώπισης επιδημιών μολυσματικών ασθενειών», δήλωσε ο Thomas McHale, διευθυντής δημόσιας υγείας στους Γιατρούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το Κονγκό έχει καταγράψει περισσότερες από δώδεκα προηγούμενες επιδημίες Έμπολα.

Οι ομάδες βοήθειας που καταπολεμούν αυτήν την επιδημία επί τόπου λένε ότι δεν διαθέτουν τον εξοπλισμό που χρειάζονται, όπως ασπίδες προσώπου και στολές για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας από μολύνσεις, κιτ δοκιμών, σακούλες για πτώματα και άλλα υλικά που απαιτούνται για την ασφαλή ταφή των σορών όσων έχουν πεθάνει, κάτι που μπορεί να είναι εξαιρετικά μεταδοτικό.

«Έχουμε υποβάλει αιτήματα σε διάφορους εταίρους, αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμη τίποτα», δήλωσε η Julienne Lusenge, πρόεδρος της Γυναικείας Αλληλεγγύης για την Περιεκτική Ειρήνη και Ανάπτυξη, μιας ομάδας βοήθειας που λειτουργεί ένα μικρό νοσοκομείο κοντά στην Μπούνια.«Έχουμε μόνο απολυμαντικό χεριών και μερικές μάσκες για τις νοσοκόμες», είπε. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία για τον τύπο Bundibugyo του ιού Έμπολα που ευθύνεται για την έξαρση.

