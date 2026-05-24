Επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 200 θάνατοι σε σύνολο 867 ύποπτων κρουσμάτων

Τα κύρια συμπτώματα του ιού περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, εμετούς, αιμορραγίες και διάρροιες.

Η επιδημία του ιού Έμπολα, που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο το βράδυ από το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας.

Κατά τους επίσημους αριθμούς, έχουν καταγραφτεί ως αυτό το στάδιο 204 θάνατοι, κατανεμημένοι σε τρεις επαρχίες του πελώριου κράτους, που πιστεύεται πως πιθανόν προκλήθηκαν από τον ιό.

Προηγούμενος απολογισμός που είχε δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) έκανε λόγο για 177 νεκρούς επί συνόλου 750 ύποπτων κρουσμάτων.

Ο ιός Έμπολα, που ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1976 στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή ΛΔ Κονγκό, μεταδίδεται στον άνθρωπο από μολυσμένα ζώα. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω των σωματικών υγρών. Κυριότερα συμπτώματα είναι η εκδήλωση επίμονου υψηλού πυρετού, οι εμετοί, οι αιμορραγίες και οι διάρροιες.