Επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 200 θάνατοι σε σύνολο 867 ύποπτων κρουσμάτων

Σαρώνει τη χώρα της Αφρικής ο εφιάλτης του ιού Έμπολα

Γιάννης Φιλιππάκος

Αφρική
Ιός Έμπολα στην Αφρική
AP Photo
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η επιδημία του ιού Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό έχει προκαλέσει πάνω από 200 θανάτους σε σύνολο 867 ύποπτων κρουσμάτων τους τελευταίους δύο μήνες.
  • Οι 204 θάνατοι έχουν καταγραφεί σε τρεις επαρχίες της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της ΛΔ Κονγκό.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε προηγούμενα 177 θανάτους σε 750 ύποπτα κρούσματα.
  • Ο ιός Έμπολα μεταδίδεται από μολυσμένα ζώα και μέσω σωματικών υγρών ανθρώπου σε άνθρωπο.
  • Τα κύρια συμπτώματα του ιού περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, εμετούς, αιμορραγίες και διάρροιες.
Snapshot powered by AI

Η επιδημία του ιού Έμπολα, που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο το βράδυ από το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας.

Κατά τους επίσημους αριθμούς, έχουν καταγραφτεί ως αυτό το στάδιο 204 θάνατοι, κατανεμημένοι σε τρεις επαρχίες του πελώριου κράτους, που πιστεύεται πως πιθανόν προκλήθηκαν από τον ιό.

Προηγούμενος απολογισμός που είχε δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) έκανε λόγο για 177 νεκρούς επί συνόλου 750 ύποπτων κρουσμάτων.

Ο ιός Έμπολα, που ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1976 στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή ΛΔ Κονγκό, μεταδίδεται στον άνθρωπο από μολυσμένα ζώα. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω των σωματικών υγρών. Κυριότερα συμπτώματα είναι η εκδήλωση επίμονου υψηλού πυρετού, οι εμετοί, οι αιμορραγίες και οι διάρροιες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:12ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Να αξιοποιηθεί το «διπλωματικό παράθυρο» για συμφωνία με το Ιράν

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε συναγερμό FBI και Μυστικές Υπηρεσίες

01:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στο στενό Μεγάρων - Σαλαμίνας

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 200 θάνατοι σε σύνολο 867 ύποπτων κρουσμάτων

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Fars: «Μακριά από την πραγματικότητα» οι δηλώσεις Τραμπ για πλήρες άνοιγμα του Ορμούζ

00:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε διπλωματικό μαραθώνιο ο Μακρόν για Μέση Ανατολή και Ορμούζ – Επαφές με Τραμπ και ηγέτες του Κόλπου

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί - Θα ανοίξουν τα Στενά Ορμούζ

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, επλήγη στρατόπεδο

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με... εγκωμιαστικά σχόλια μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν - Διαγράφτηκαν οι αναρτήσεις τους!

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε2 του Πειραιά – Σώος ανασύρθηκε ο ηλικιωμένος οδηγός

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Επεισόδια σε μαζική αντικυβερνητική συγκέντρωση φοιτητών στο Βελιγράδι

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νταμπλούχος Γερμανίας η Μπάγερν Μονάχου με χατ τρικ Χάρι Κέιν!

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Ανατροπή αυτοκινήτου με εγκλωβισμό

23:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη: Διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του 43χρονου

23:01ΕΛΛΑΔΑ

«Σκούπα» της ΕΛΑΣ στην Ήπειρο: Ανήλικοι με ναρκωτικά, ζυγαριές και συλλήψεις γονέων

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Drone συνετρίβη σε λίμνη της Λετονίας - Προκλήθηκε έκρηξη, αναστάτωση στις Αρχές

22:43ΚΟΣΜΟΣ

To ευχαριστώ του Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν - H δήλωση του Τούρκου προέδρου

22:34SCENARIO

Το νέο κόμμα Καρυστιανού και οι «σωτήρες» που μετατράπησαν σε πολιτικά απολιθώματα: Το σύντομο ταξίδι των αντισυστημικών πυροτεχνημάτων

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι σαρκοφάγοι δεινόσαυροι ανέπτυξαν μικροσκοπικά χέρια

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Αυτό είναι το σπίτι όπου 6 ανήλικοι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες - Βίντεο-ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στο στενό Μεγάρων - Σαλαμίνας

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο για τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου - Δίνει μάχη για τη ζωή του

22:34SCENARIO

Το νέο κόμμα Καρυστιανού και οι «σωτήρες» που μετατράπησαν σε πολιτικά απολιθώματα: Το σύντομο ταξίδι των αντισυστημικών πυροτεχνημάτων

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε συναγερμό FBI και Μυστικές Υπηρεσίες

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με... εγκωμιαστικά σχόλια μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν - Διαγράφτηκαν οι αναρτήσεις τους!

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Iron Maiden: Αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες θεατές για το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στους δρόμους – Μπαράζ παραβάσεων του ΚΟΚ, τι καταγράφουν οι έξυπνες κάμερες

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Αυτό είναι το σπίτι όπου 6 ανήλικοι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες - Βίντεο-ντοκουμέντο

00:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί - Θα ανοίξουν τα Στενά Ορμούζ

20:04ΕΘΝΙΚΑ

Έφτασε η «Μέρα της Κρίσης»: Η καταιγιστική τετραλογία «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» και ο ολοκληρωτικός ελληνοτουρκικός πόλεμος - Ο συγγραφέας μιλάει στο Newsbomb

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

10:57WHAT THE FACT

Οι ερευνητές ανακάλυψαν κατά λάθος μια χαμένη σελίδα του Αρχιμήδη κρυμμένη σε γαλλικό μουσείο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

White Veil: «Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague»

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Γάλλος τουρίστας κατέληξε σε κρουαζιερόπλοιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ