Η Tik Toker που έγινε viral βοηθώντας 3 μόνα παιδιά μιλά για την κριτική που δέχθηκε

Μέρα μεσημέρι και καθώς προσπαθούσε να βρει να παρκάρει κοντά στην πλατεία Βικτωρίας για να πάει στη δουλειά της, η Αλεξάνδρα Χρυσομαλλίδη παρατηρεί ένα παράξενο θέαμα. Τρία μικρά παιδιά -ηλικίας 6 και 2 ετών- να κάθονται μόνα τους μέσα σε ένα αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα και το κλειδί στη μίζα.

Στην αρχή πίστεψε ότι οι γονείς τους έφυγαν για 1 λεπτό και θα γυρίσουν. Κοντοστάθηκε για δύο λεπτά, αλλά δεν έβλεπε κάποιον να πλησιάζει. Είχε ήδη αργήσει στην δουλειά της, αλλά η συνείδηση της δεν την άφηνε να φύγει και να αφήσει στην τύχη τους τρία μικρά παιδιά, κάτι που δεν σκέφτηκαν οι ίδιοι οι γονείς, σε μία εποχή που οι αρπαγές ανηλίκων έχουν αυξηθεί δραματικά.

Η ώρα περνά, έχουν συμπληρωθεί 15’ από τη στιγμή που η Αλεξάνδρα έφτασε στο σημείο και οι γονείς ακόμη άφαντοι. Κρατά παρέα στα παιδιά, παίζει μαζί τους και λίγη ώρα αργότερα καταφτάνουν η μητέρα και ο πατέρας. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι για οποιαδήποτε δουλειά και να είχαν, ένας από τους δύο θα μπορούσε να προσέχει τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα. Δεν ήταν μόνο η ασυνειδησία του ζευγαριού που σόκαρε την κοπέλα αλλά και η αμυντική στάση που κράτησαν στη συνέχεια, μη αναγνωρίζοντας το λάθος τους.

Όταν η Αλεξάνδρα τους ρώτησε «πώς γίνεται να άφησαν τα παιδιά μόνα τους, απροστάτευτα για τόση ώρα από τη στιγμή που ένας από τους δύο μπορούσε να τα προσέχει», έλαβε την απάντηση «μένουμε 100 μέτρα πιο κάτω, δεν θα συνέβαινε κάτι».

«Το μόνο που μετανιώνω είναι ότι δεν κατήγγειλα το περιστατικό στην αστυνομία», αναφέρει η ίδια στο Newsbomb.

Δείτε την συνέντευξη της Αλεξάνδρας Χρυσομαλλίδη στο Newsbomb:

«Εσένα τι σε ένοιαζε και ασχολήθηκες;»

Η ασυνείδητη αυτή ενέργεια καταγράφεται και αναρτάται από την Αλεξάνδρα Χρυσομαλλίδη στα social media. Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο έγινε viral και μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατ. views. Πλήθος από σχόλια κατακλύζουν την ανάρτηση με πολλούς να επιβραβεύουν την κοπέλα και άλλους να λένε «εσένα τι σε ένοιαζε και ασχολήθηκες;».

Μέσα από τα σχόλια -και της επιβράβευσης και της επίκρισης- η Αλεξάνδρα συνειδητοποίησε ότι αυτό που για την ίδια ήταν αυτονόητο για τους περισσοτέρους δεν είναι. Αλλά ας σταθούμε στη δεύτερη κατηγορία. Στο «εσένα τι σε νοιάζει;». Η φράση αυτή που γράφτηκε από αρκετούς χρήστες κάτω από το βίντεο της Tik Toker αποτυπώνει την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε, την κοινωνία της απανθρωπιάς. Σε αυτή την κοινωνία μια πρωτοβουλία όπως αυτή της Αλεξάνδρας όχι απλά δεν θεωρείται αυτονόητη, αλλά επικρίνεται. Και κάπου εδώ αρχίζει το πρόβλημα.

Όταν μια καλή πράξη κρίνεται αρνητικά, τι πάει λάθος;

Η ίδια, όπως θα πει, θα το έκανε ξανά και ξανά, όχι μόνο για τα παιδιά που βρέθηκαν εκτεθειμένα σε δημόσιο κίνδυνο, αλλά για κάθε συνάνθρωπό της που θα είχε ανάγκη.

Από την αποξένωση στον φόβο

«Το πιο σοκαριστικό είναι ότι έχουμε άγνοια για το τι συμβαίνει στον διπλανό μας, δεν μας νοιάζει. Έχουμε γίνει ψυχροί. Και σε αυτό για εμένα φταίει το ότι ζήσαμε αρκετό καιρό απομονωμένοι, λόγω Covid. Δεν είχαμε ο ένας τον άλλον και η δύναμη του ανθρώπου πηγάζει από τη συνύπαρξη με τους άλλους. Αποξενωθήκαμε και αυτό μας αποδυνάμωσε. Το δεύτερο είναι ο φόβος. Ξαφνικά αρχίσαμε να φοβόμαστε πολύ», αναφέρει η ίδια.

«Αν μπούμε λίγο περισσότερο στη θέση του άλλου, υπάρχει ελπίδα να αλλάξει ο κόσμος»

Το μήνυμα της Αλεξάνδρας «για έναν καλύτερο κόσμο» είναι να προσπαθήσουμε να μπούμε στη θέση του άλλου. Να νοιαστούμε για τον διπλανό μας. «Πίσω από έναν αμίλητο άνθρωπο, δεν κρύβεται απαραίτητα αγένεια. Μπορεί να κρύβεται δυστυχία και πόνος που παραμένει σιωπηλός. Ας προσπαθήσουμε να νοιαστούμε, να δούμε το μέσα του άλλου και να μην κρίνουμε. Αν το καταφέρουμε αυτό, ναι, ο κόσμος έχει ελπίδα να αλλάξει», καταλήγει.

