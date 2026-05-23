Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί πρόοδος στο θέμα του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι σημειώθηκε «μικρή πρόοδος» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών της Παρασκευής με το Ιράν. 

Δημήτρης Μάνωλης

Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί πρόοδος στο θέμα του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

Pool AFP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις διαβουλεύσεις της Ουάσινγκτον με το Ιράν, και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» για το ζήτημα τις επόμενες ημέρες.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ενώ ακόμη μιλάμε, υπάρχει δουλειά που γίνεται. Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε μέσα στις επόμενες μέρες, να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Νέο Δελχί.

Η δήλωσή του του έρχονται καθώς υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το εάν θα συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα αναστείλει τις στρατιωτικές επιθέσεις όσο βρίσκονται σε εξέλιξη «σοβαρές διαπραγματεύσεις», αν και δήλωσε ότι η εκεχειρία θα τερματιστεί εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας πλωτή οδό για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων.

Οι ΗΠΑ αποκλείουν τα ιρανικά λιμάνια και έχουν ανακατευθύνει 94 εμπορικά πλοία και έχουν ακινητοποιήσει άλλα τέσσερα από τα μέσα Απριλίου, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Axios: «50-50» οι πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν – Αποφάσεις πιθανότατα την Κυριακή

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ποτάμια οι δρόμοι και πάλι στον Τσούτσουρα – Ζημιές από την δυνατή μπόρα

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Εμφανίστηκε ξανά το μοναδικό γιγάντιο λευκό πάντα στα δάση της Κίνας - Δείτε εικόνες

18:25ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και οργανισμός: Οι βλάβες που μπορούν — και δεν μπορούν — να αντιστραφούν

18:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυστήριο 4.600 ετών: Πώς η Πυραμίδα του Χέοπα αντέχει σεισμούς και αιώνες

18:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε αστυνομικοί και ένας έφηβος σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι οι δράστες της ένοπλης ληστείας σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία - Χειροπέδες σε 15χρονο, 17χρονο και 16χρονο

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Αινιγματική ανάρτηση Τραμπ με χάρτη: «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Metallica ή Iron Maiden: Ποια από τις δύο συναυλίες θα κάνει περισσότερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

17:35ΚΟΣΜΟΣ

FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας - Τεχεράνη: Προσέγγιση προς μια συμφωνία

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Υπερτουρισμός: Από τη Σαντορίνη στη Βενετία, πόλεις και νησιά «πνίγονται» από τους επισκέπτες

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί πρόοδος στο θέμα του Ιράν

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Αφρική αντιμέτωπη με τον εφιάλτη του Έμπολα - Δέκα χώρες σε άμεσο κίνδυνο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ζημιές σε ελαιόδεντρα και αμπέλια από την έντονη χαλαζόπτωση

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Μαζική διαδήλωση στη Μαδρίτη κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ - Προσπάθησαν να εισβάλλουν στην οικία του

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση δέχθηκε ο δήμαρχος Φετιγιέ - Τραυματίστηκε στο πόδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:12ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Ο 33χρονος γιατρός πέρασε καλώδιο στον λαιμό του κι αυτοκτόνησε - Γιατί δεν τον έβρισκαν τόσο καιρό

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε Euroleague: «Τι σκ……α θα κάνετε, πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει;»

18:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Διπλή σεισμική δόνηση κοντά στην Κάσο

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έτοιμος για μακελειό; Ο «Titi», οι 6 χειροβομβίδες και οι πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

White Veil: «Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague»

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Μαζική διαδήλωση στη Μαδρίτη κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ - Προσπάθησαν να εισβάλλουν στην οικία του

17:00ΕΛΛΑΔΑ

«Εσένα τι σε νοιάζει;»: Η Tik Toker που βοήθησε τρία μόνα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας μιλά στο Newsbomb για την κριτική που δέχθηκε στα social media

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League Σιαμέν: Εκπληκτικός Τεντόγλου με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος!

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

07:35LIFESTYLE

Ανακατεύεται η τράπουλα της ενημέρωσης στα κανάλια – Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, ποιοι μένουν σταθεροί

17:35ΚΟΣΜΟΣ

FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε παράταση της εκεχειρίας - Τεχεράνη: Προσέγγιση προς μια συμφωνία

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Ιεράπετρα: Νεκρός άνδρας μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με την οσμή στην Αττική: Οι επιστήμονες «δείχνουν» τον Σαρωνικό, όλα τα σενάρια - Ειδικοί μιλάνε στο Newsbomb

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Metallica ή Iron Maiden: Ποια από τις δύο συναυλίες θα κάνει περισσότερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

13:13ΕΘΝΙΚΑ

Αποκάλυψη Newsbomb φωτογραφίας ντοκουμέντο περί τουρκικής στοχοποίησης της Λήμνου: Ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της Άγκυρας; Ειδικός αναλυτής εξηγεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ