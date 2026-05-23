Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί πρόοδος στο θέμα του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις διαβουλεύσεις της Ουάσινγκτον με το Ιράν, και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» για το ζήτημα τις επόμενες ημέρες.

«Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ενώ ακόμη μιλάμε, υπάρχει δουλειά που γίνεται. Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε μέσα στις επόμενες μέρες, να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Νέο Δελχί.

Η δήλωσή του του έρχονται καθώς υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το εάν θα συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα αναστείλει τις στρατιωτικές επιθέσεις όσο βρίσκονται σε εξέλιξη «σοβαρές διαπραγματεύσεις», αν και δήλωσε ότι η εκεχειρία θα τερματιστεί εάν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας πλωτή οδό για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων.

Οι ΗΠΑ αποκλείουν τα ιρανικά λιμάνια και έχουν ανακατευθύνει 94 εμπορικά πλοία και έχουν ακινητοποιήσει άλλα τέσσερα από τα μέσα Απριλίου, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης