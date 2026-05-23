Metallica ή Iron Maiden: Ποια από τις δύο συναυλίες θα κάνει περισσότερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

Δύο τεράστιες metal συναυλίες μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων δεν αποτελούν μόνο κορυφαίο γεγονός για τους φίλους της σκληρής μουσικής, αλλά και μοναδική ευκαιρία για τους επιστήμονες να μελετήσουν τις δονήσεις που προκαλεί το κοινό.

Μετά τη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών πραγματοποιεί και σήμερα σεισμολογικές καταγραφές στο ΟΑΚΑ, με αφορμή την εμφάνιση των Iron Maiden.

Οι επιστήμονες επιχειρούν να συγκρίνουν τη μικροσεισμική δραστηριότητα και τις δονήσεις που δημιουργούνται από τη μαζική παρουσία και την ένταση του κοινού στις δύο μεγαλύτερες heavy metal συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο σε σχετική ανάρτησή του.

