White Veil: «Με τεράστια αγανάκτηση ενημερώνουμε για τις παραλείψεις της Euroleague»

Η White Veil με ανακοίνωσή της παίρνει θέση για όσα συνέβησαν χθες αναφορικά με τα εισιτήρια που δεν εκδόθηκαν ποτέ, τους οπαδούς που βρέθηκαν στο T-Center χωρίς εισιτήριο και το χάος που δημιουργήθηκε εξαιρίας των παραλείψεων της διοργανώτριας Αρχής. 

Μετά το χάος που δημιουργήθηκε από χθες το πρωί με τα εισιτήρια που δεν εκδόθηκαν ποτέ στους οπαδούς της Φενέρ, αλλά και τα όσα όσα συνέβησαν μέχρι και αργά το βράδυ με τους οπαδούς που βρέθηκαν στις εξέδρες του T-Center χωρίς να έχουν εισιτήριο, η White Veil με ανακοίνωσή της παίρνει θέση και δίνει εξηγήσεις, υπογραμμίζοντας πως όλα αυτά συνέβησαν λόγω ωτν τραγικών παραλείψεων της διογρανώτριας Αρχής.

Αναλυτικά:

“Με τεράστια αγανάκτηση υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους για όλα όσα έλαβαν χώρα εχθές στο πλαίσιο του F4.

Εξαιτίας των παραλείψεων της διοργανώτριας Αρχής της Ευρωλίγκα, στις εγκαταστάσεις εισήλθαν χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια και/ή χωρίς ταυτοποίηση σε πλήρη παράβαση του νόμου.

Μας έδωσαν λανθασμένα δεδομένα προς φόρτωση στα τουρνικέ, με αποτέλεσμα να περνούν ανεξέλεγκτα άτομα επί ώρα και στις εύλογες διαμαρτυρίες των security, όργανα της Ευρωλίγκα τους επέβαλλαν να αποδέχονται τον μη έλεγχο.

Υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση στην παράδοση των εισιτηρίων στους δικαιούχους θεατές, καθώς, κατά τον χρόνο ανοίγματος των θυρών του γηπέδου, εξακολουθούσαν να υπάρχουν πρόσωπα που δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια εισόδου τους, ενώ αρκετά πρόσωπα ουδέποτε έλαβαν το εισιτήριο για το οποίο είχαν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο.

Η αντίδραση στο τεχνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Ευρωλίγκα, ήταν να δώσει ο Security Manager της Ευρωλίγκα οδηγία να επιτραπεί σε πολυάριθμα άτομα μη εξουσιοδοτημένη είσοδος χωρίς έγκυρο εισιτήριο.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι ολόκληρες ομάδες προσώπων εισήλθαν παρανόμως, χωρίς έλεγχο, επαλήθευση ή οποιαδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης.

Μάλιστα βρέθηκαν εισιτήρια εκδοθέντα από την Ευρωλίγκα τα οποία δεν αντιστοιχούσαν καν σε υπαρκτές θέσεις και σειρές.

Δεν εκδόθηκαν ποτέ οι διαπιστεύσεις που έπρεπε, με συνέπεια ακόμη κι ο επικεφαλής της εταιρείας των security να μην πάρει ποτέ διαπίστευση κι έτσι να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά το προσωπικό. Υπήρξαν λανθασμένες διαπιστεύσεις, οι άνθρωποι που επιτρέπονταν πλησίον του αγωνιστικού χώρου ήταν υπερβολικά πολλοί, το οποίο θα ήταν καταστροφικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι καθυστερήσεις σε εισιτήρια, οι αλλαγές στα σχέδια ασφαλείας και στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, όλα τελευταία στιγμή, προκάλεσαν ασυνεννοησίες, μη ροή της πληροφορίας και συνεχή σύγχυση.

Δεν εκφωνήθηκαν προειδοποιήσεις σε επικίνδυνες συμπεριφορές φιλάθλων που καβαλούσαν τα κάγκελα στα ανώτερα επίπεδα, κρέμονταν στα μπαλκόνια και κινδύνευαν. Οι κλίμακες και οι έξοδοι ασφαλείας ήταν όλες κατειλημμένες ασφυκτικά απο υπεράριθμους δημιουργώντας τεράστιο θέμα ασφαλείας, καθώς οι security δεν μπορούσαν να ανοίξουν χώρους και να ελέγχουν. Αντικείμενα απο συνεργεία είχαν μείνει σε διαδρόμους εκτεθειμένα αποτελώντας εν δυνάμει όπλα.

Όλα τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά παραδείγματα προχειρότητας χωρίς προηγούμενο. Ενόψει του τελικού της Κυριακής, δεν πρέπει να επαναληφθεί το παραμικρό από τα ανωτέρω. Η Ευρωλίγκα οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων και κυρίως της νομιμότητας”.

https://www.instagram.com/p/DYrpwhggg1f/
