12 σκέψεις που κάνουν όσοι είναι ζηλιάρηδες

Τι γίνεται όταν η ζήλια σας κυριεύει: Τι είναι το μοντέλο συναισθηματικού σχήματος.

Η ζήλια είναι ένα φυσιολογικό ανθρώπινο συναίσθημα, αλλά μπορεί να γίνει επώδυνη, όταν το μυαλό αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα ως απόδειξη απειλής.

Το μοντέλο του συναισθηματικού σχήματος (Emotional Schema Model) της ζήλιας εξηγεί πώς ορισμένες πεποιθήσεις για τα συναισθήματα, τις σχέσεις και την πιθανή απώλεια μπορούν να εντείνουν τη ζήλια και να δυσκολέψουν την ήρεμη αντίδραση.

Αυτό το μοντέλο δεν παρουσιάζει τη ζήλια ως ελάττωμα χαρακτήρα. Αντίθετα, εξετάζει τις σκέψεις και τις συναισθηματικές υποθέσεις, που μπορεί να μετατρέψουν ένα κοινό συναίσθημα σε άγχος, θυμό, καχυποψία ή σύγκρουση σχέσης.

Τι είναι το μοντέλο του συναισθηματικού σχήματος της ζήλιας;

Το μοντέλο του συναισθηματικού σχήματος προέρχεται από τη θεραπεία συναισθηματικού σχήματος, μια ολοκληρωμένη γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο Robert L. Leahy. Σε αυτό το μοντέλο, η ζήλια διαμορφώνεται όχι μόνο από αυτό που συμβαίνει σε μια σχέση, αλλά και από το πώς το άτομο ερμηνεύει τα δικά του συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων.

Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι η ζήλια είναι αφόρητη, ντροπιαστική, ανεξέλεγκτη ή ένα σημάδι ότι κάτι πρέπει να πάει στραβά. Αυτά τα συναισθηματικά «σχήματα» μπορούν να κάνουν το συναίσθημα ακόμα πιο απειλητικό. Αντί να βλέπει τη ζήλια ως ένα περαστικό συναίσθημα, το άτομο μπορεί να την αντιμετωπίσει ως απόδειξη ότι ένας/μία σύντροφος χάνει το ενδιαφέρον του/της, κρύβει κάτι ή πρόκειται να φύγει.

Το μοντέλο συνδέει επίσης τη ζήλια με την ανασφάλεια του δεσμού. Όταν κάποιος φοβάται την εγκατάλειψη ή αισθάνεται αβέβαιος για μια σχέση, πολλές συνηθισμένες καταστάσεις μπορεί να φαίνονται γεμάτες κρυφά νοήματα: μια σύντροφος που γελάει με κάποιον άλλο, απαντάει αργά σε μηνύματα ή φαίνεται αφηρημένη μπορεί να ερμηνευτεί ως προειδοποιητικό σημάδι.

Οι 12 σκέψεις που μπορεί να έχουν οι ζηλιάρηδες

Το μοντέλο του Leahy εντοπίζει κοινά πρότυπα σκέψης, που μπορούν να εντείνουν τη ζήλια. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι πάντα σκόπιμες: συχνά συμβαίνουν γρήγορα και φαίνονται πειστικές πάνω στη στιγμή.

Πρότυπο σκέψηςΤι σημαίνειΠώς μπορεί να ακούγεται
"Διαβάζει τις σκέψεις" του άλλουΥποθέτει ότι γνωρίζει τι σκέφτεται κάποιος άλλος«Σίγουρα ο/η σύντροφός μου έλκεται από αυτό το άτομο»
"Μαντικές" ικανότητεςΠρόβλεψη προδοσίας ή απόρριψης«Αυτό θα τελειώσει άσχημα»
ΚαταστροφολογίαΑντιμετώπιση του φόβου για ένα αποτέλεσμα ως κάτι αφόρητο«Δεν θα μπορούσα ποτέ να τα βγάλω πέρα αν ο/η σύντροφός μου με παρατήσει»
Βάζει ταμπέλεςΜετατροπή της ανασφάλειας σε μια σταθερή αυτοκριτική«Είμαι βαρετός» ή «Δεν είμαι αρκετός»
Απόρριψη των θετικών στοιχείωνΑγνόηση σημαδιών ότι η σχέση είναι σταθερή/καλή«Μερικές καλές στιγμές δεν αποδεικνύουν τίποτα»
Αρνητικό φιλτράρισμαΕστίαση μόνο σε ό,τι φαίνεται απειλητικό«Μοιάζει απόμακρος/η, άρα σίγουρα κάτι δεν πάει καλά»
Υπερβολική γενίκευσηΜετατροπή ενός μεμονωμένου γεγονότος σε μοτίβο συμπεριφοράς«Δεν μιλάει πολύ απόψε. Πρέπει να έχει χάσει το ενδιαφέρον του/της μαζί μου»
Σκέψεις "όλα ή τίποτα"Βλέποντας τη σχέση μόνο μέσα από ακραίες καταστάσεις«Αν κοιτάξει κάποιον άλλο/η, τότε δεν με αγαπάει»
Δηλώσεις «πρέπει»Δημιουργία άκαμπτων κανόνων για τη συμπεριφορά του/της συντρόφου«απαγορεύεται να βρίσκει κανέναν/καμία άλλον/η ενδιαφέρον»
ΠροσωποποίησηΑντιμετώπιση των ενεργειών ενός συντρόφου ως "απόδειξη" του δικού σας ελαττώματος«Αν τους αρέσει να μιλάνε με κάποιον άλλο, τότε εγώ είμαι ανεπαρκής»
ΕνοχοποίησηΚαθιστά το άλλο άτομο υπεύθυνο για τη δική του δυσφορία«Προσπαθεί να με κάνει να ζηλέψω»
Συναισθηματική συλλογιστικήΑντιμετώπιση των συναισθημάτων ως γεγονότα«Νιώθω άγχος, άρα κάτι πρέπει να συμβαίνει»

Αυτά τα μοτίβα μπορούν να αλληλοενισχύονται. Ένα άτομο μπορεί να ξεκινήσει με άγχος, στη συνέχεια να ερμηνεύσει το άγχος σαν «απόδειξη» και στη συνέχεια να αναζητήσει λεπτομέρειες που «επιβεβαιώνουν» τους φόβους/υποψίες. Το αποτέλεσμα είναι ένας κύκλος στον οποίο η ζήλια φαίνεται πιο βέβαιη απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Γιατί η ζήλια μπορεί να γίνει τόσο εξουθενωτική

Η ζήλια γίνεται πιο δύσκολο να τη διαχειριστεί κανείς, όταν η αβεβαιότητα γίνεται αφόρητη. Οι σχέσεις πάντα περιλαμβάνουν κάποια αβεβαιότητα, αλλά η ζηλότυπη σκέψη συχνά απαιτεί πλήρη επιβεβαίωση:

  • μηδενική έλξη προς άλλα άτομα
  • μηδενικό περιθώριο ασάφειας
  • μηδενική καθυστέρηση στις απαντήσεις σε μηνύματα στο κινητό
  • μηδενική συναισθηματική απόσταση

Το πρόβλημα είναι ότι η επιβεβαίωση σπάνια διαρκεί. Ένας σύντροφος μπορεί να εξηγήσει, να παρηγορήσει ή να αρνηθεί ότι έκανε κάτι λάθος, αλλά η ζηλότυπη σκέψη μπορεί να επιστρέψει αργότερα σε νέα μορφή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Μοντέλο Συναισθηματικού Σχήματος εστιάζει λιγότερο στην απόδειξη του εάν η ζήλια είναι «σωστή» ή «λάθος» και περισσότερο στην αλλαγή της σχέσης του ατόμου με το ίδιο το συναίσθημα.

Μια πιο υγιής αντίδραση ξεκινά παρατηρώντας το μοτίβο σκέψης, ονομάζοντάς το και σταματώντας πριν αντιδράσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς αγνοεί τα πραγματικά προβλήματα σχέσης. Σημαίνει διαχωρισμό των αποδεικτικών στοιχείων από τον φόβο, ώστε οι συζητήσεις να μπορούν να γίνουν με μεγαλύτερη σαφήνεια και λιγότερες κατηγορίες.

Πότε η ζήλια χρήζει επαγγελματικής υποστήριξης

Η ζήλια αξίζει προσοχής όταν γίνεται εμμονική, ελεγκτική ή καταστροφική για την καθημερινή ζωή. Η υποστήριξη μπορεί να είναι χρήσιμη εάν κάποιος ελέγχει επανειλημμένα το τηλέφωνο ενός συντρόφου, απαιτεί συνεχή επιβεβαίωση, αποφεύγει κοινωνικές καταστάσεις, παρακολουθεί τη συμπεριφορά του συντρόφου ή αντιδρά με θυμό σε απλές και συνηθισμένες αλληλεπιδράσεις.

Η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να εξετάσουν τις πεποιθήσεις πίσω από τη ζήλια, να ανεχθούν την αβεβαιότητα με μεγαλύτερη ασφάλεια και να επικοινωνήσουν την ανασφάλεια χωρίς να την μετατρέψουν σε κατηγορία. Εάν η ζήλια συνδέεται με απειλές, εκφοβισμό, παρενόχληση ή βία, η ασφάλεια και η επαγγελματική βοήθεια γίνονται επείγουσες προτεραιότητες.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η ζήλια πάντα ανθυγιεινή;

Όχι. Η ήπια ζήλια μπορεί να είναι μια φυσιολογική αντίδραση στο αίσθημα συναισθηματικής απειλής. Γίνεται ανθυγιεινή όταν γίνεται επίμονη, ελεγχόμενη ή αποσυνδεδεμένη από πραγματικά στοιχεία.

Μπορεί η ζήλια να σημαίνει ότι κάποιος αγαπά τον/την σύντροφό του;

Η ζήλια μπορεί να αντανακλά την προσκόλληση ή τον φόβο της απώλειας, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη αγάπης. Η υγιής αγάπη απαιτεί επίσης εμπιστοσύνη, σεβασμό και συναισθηματικό αυτοέλεγχο.

Συμπέρασμα

Το Συναισθηματικό Μοντέλο Σχήματος Ζήλιας δείχνει ότι η ζήλια δεν αφορά μόνο τη συμπεριφορά του άλλου συντρόφου. Διαμορφώνεται επίσης από τις σκέψεις, τις υποθέσεις και τους συναισθηματικούς κανόνες που κάθε άτομο φέρνει στη σχέση.

Τα 12 μοτίβα σκέψης που προσδιορίζονται στο μοντέλο μπορούν να κάνουν τη ζήλια να φαίνεται επείγουσα και πειστική, ακόμη και όταν τα πραγματικά στοιχεία είναι ασαφή. Η αναγνώριση αυτών των μοτίβων μπορεί να αφήσει χώρο για μια πιο ήρεμη αντίδραση, πιο ειλικρινή επικοινωνία και πιο υγιείς επιλογές σχέσης.

