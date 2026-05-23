Final Four: Τουριστική «ένεση» για την Αθήνα η μεγάλη διοργάνωση

Τα ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης κινούνται σε πολύ υψηλές πληρότητες

Σωτήρης Σκουλούδης

Η Αθήνα αυτές τις ημέρες δεν φιλοξενεί απλώς ένα μεγάλο μπασκετικό event. Το EuroLeague Final Four 2026 εξελίσσεται σε μια από τις σημαντικότερες τουριστικές και οικονομικές «ενέσεις» που έχει δεχθεί η πόλη τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για ολόκληρη την πρωτεύουσα.

Η διοργάνωση επέστρεψε στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά το 2007, οπότε και το ευρωπαϊκό κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στην έδρα του - με το ανακαινισμένο ΟΑΚΑ — το Telekom Center Athens — να φιλοξενεί περισσότερους από 18.000 θεατές ανά αγωνιστική ημέρα. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των επισκεπτών που έφτασαν στην πόλη είναι πολύ μεγαλύτερος. Τουριστικοί και ξενοδοχειακοί παράγοντες εκτιμούν ότι χιλιάδες φίλαθλοι από Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, ακόμη κι από Σερβία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ταξίδεψαν στην Αθήνα για το τριήμερο, ακόμη και χωρίς εισιτήριο για τους αγώνες, μόνο και μόνο για να ζήσουν την ατμόσφαιρα του Final Four.

Επισήμως, οι ξένοι οπαδοί, δηλαδή αυτοί που κατέχουν εισιτήρια, είναι περίπου 3.500, από 1.000 για Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια και περισσότεροι από 1.500 αυτοί της Φενέρμπαχτσε. Ακόμα και οι χαμένοι των ημιτελικών (Βαλένθια και Φενέρμπαχτσε) στην πλειοψηφία τους δεν πρόκειται να φύγουν από την πρωτεύουσα μέχρι τη Δευτέρα, παρότι έμειναν με την... πίκρα.

Η εικόνα στο κέντρο της πόλης είναι ενδεικτική. Σύνταγμα, Μοναστηράκι, Πλάκα, Κολωνάκι και Μαρούσι κατακλύστηκαν από φιλάθλους, με τα ξενοδοχεία να κινούνται σε πληρότητες που σε αρκετές περιπτώσεις άγγιξαν το 90%-100%. Η Αθήνα βρισκόταν ήδη σε ανοδική πορεία στον τουρισμό το 2026, όμως η διοργάνωση λειτούργησε σαν επιταχυντής για την αγορά.

Η ίδια η EuroLeague είχε προαναγγείλει τεράστια ζήτηση, καθώς μόνο στην πρώτη φάση διάθεσης εισιτηρίων περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φίλαθλοι συνδέθηκαν στις πλατφόρμες πώλησης. Αυτό μεταφράστηκε σε εκρηκτική ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια, βραχυχρόνιες μισθώσεις και ξενοδοχεία, με τις τιμές των καταλυμάτων να αυξάνονται αισθητά σε σχέση με ένα συνηθισμένο ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο.

Το οικονομικό αποτύπωμα θεωρείται ήδη ιδιαίτερα υψηλό. Η ίδια η διοργάνωση κόστισε πάνω από 10,1 εκατομμύρια ευρώ για να φιλοξενηθεί στην Αθήνα, ενώ η ελληνική προσφορά προς τη EuroLeague έφτασε περίπου τα 9 εκατομμύρια ευρώ — το υψηλότερο ποσό που έχει δώσει ποτέ ευρωπαϊκή πόλη για τη διοργάνωση. Οι διοργανωτές και άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι η συνολική οικονομική δραστηριότητα που δημιουργείται στην Αθήνα θα κινηθεί σε πολλαπλάσιο επίπεδο, ξεπερνώντας πιθανότατα τα 30 έως 40 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, αν υπολογιστούν διαμονή, εστίαση, μεταφορές, κατανάλωση, διαφήμιση και παράλληλες τουριστικές υπηρεσίες.

Η εμπειρία προηγούμενων διοργανώσεων δείχνει πόσο ισχυρό είναι το αποτύπωμα του Final Four στον τουρισμό. Σύμφωνα με ανάλυση της Data Appeal για το Final Four του Άμπου Ντάμπι το 2025, οι αφίξεις Ελλήνων φιλάθλων εκτοξεύθηκαν και οι online τιμές ξενοδοχείων αυξήθηκαν έως και 23% κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στην περίπτωση της Αθήνας, το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, επειδή η πόλη διαθέτει ήδη ανεπτυγμένο αστικό τουρισμό και οι επισκέπτες ξοδεύουν χρήματα σε πολύ περισσότερους τομείς της οικονομίας.

Παράλληλα, η διοργάνωση λειτουργεί σαν μια τεράστια διεθνής καμπάνια προβολής για την ελληνική πρωτεύουσα. Εκατομμύρια τηλεθεατές βλέπουν εικόνες από το ιστορικό κέντρο, την Ακρόπολη και το ανανεωμένο ΟΑΚΑ, με την Αθήνα να παρουσιάζεται ως σύγχρονος προορισμός μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων για city break τουρισμό είναι εξαιρετικά έντονος.

