Καιρός: Γιατί η Ελλάδα είναι εκτός «heat dome» - Η ανάλυση του ECMWF και ο αφρικανικός αντικυκλώνας

Snapshot Η δυτική και κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσει έντονο και πρόωρο καύσωνα με θερμοκρασίες έως 12

14 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για τον Μάιο.

Η Ελλάδα και η ανατολική Μεσόγειος θα βιώσουν θερμοκρασίες 6

8 βαθμούς χαμηλότερες από τα φυσιολογικά, λόγω ψυχρότερων αερίων μαζών από τη βορειοανατολική Ευρώπη.

Το θερμικό θόλο που προκαλεί τον καύσωνα έχει κέντρο τη δυτική Ευρώπη, ενώ στα Βαλκάνια και την Ελλάδα η ατμοσφαιρική κυκλοφορία φέρνει ψυχρότερες συνθήκες και αστάθεια.

Στην Ελλάδα θα συνεχιστεί η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά, και οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εμποδίζουν την αφρικανική ζέστη.

Η Ελλάδα αποφεύγει προς το παρόν το πρώτο μεγάλο κύμα ακραίας ζέστης της σεζόν, διατηρώντας πιο δροσερό και άστατο καιρό. Snapshot powered by AI

Η Ευρώπη μπαίνει τις επόμενες ημέρες σε τροχιά έντονου και πρόωρου καύσωνα, με θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα να καλύπτουν μεγάλο μέρος της δυτικής και κεντρικής ηπείρου.

Ωστόσο, την ώρα που χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία ετοιμάζονται για θερμοκρασίες που θυμίζουν Ιούλιο, η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται στην ακριβώς αντίθετη πλευρά του καιρικού σκηνικού, μέσα στη λεγόμενη «ψυχρή ζώνη» της Ευρώπης.

Η εικόνα προέρχεται από το προγνωστικό μοντέλο ECMWF και αποτυπώνει τις θερμοκρασιακές αποκλίσεις στα 850 hPa, δηλαδή περίπου στα 1.500 μέτρα ύψος. Με απλά λόγια, δείχνει πόσο πιο ζεστή ή πιο ψυχρή θα είναι η αέρια μάζα σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές της εποχής.

Στον χάρτη κυριαρχούν τα βαθιά κόκκινα και μοβ χρώματα πάνω από τη δυτική Ευρώπη. Οι περιοχές αυτές εμφανίζουν θετικές αποκλίσεις που φτάνουν ακόμη και τους +12 έως +14 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα για τον Μάιο. Αυτό σημαίνει ότι χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία αλλά και η Βρετανία θα βιώσουν εξαιρετικά ασυνήθιστη ζέστη για την εποχή.

Αντίθετα, η Ελλάδα και μεγάλο μέρος της ανατολικής Μεσογείου εμφανίζονται με μπλε αποχρώσεις, ένδειξη αρνητικών αποκλίσεων θερμοκρασίας. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα η θερμοκρασία υπολογίζεται έως και 6-8 βαθμούς χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Γιατί η Ελλάδα μένει εκτός καύσωνα

Η αιτία βρίσκεται στη συνολική ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη. Το ισχυρό αντικυκλωνικό πεδίο που δημιουργεί τον λεγόμενο «heat dome» ή θερμικό θόλο έχει κέντρο τη δυτική Ευρώπη. Εκεί ο αέρας κατεβαίνει προς τα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, θερμαίνεται και εγκλωβίζει τη ζέστη κοντά στο έδαφος.

Στην ανατολική πλευρά όμως του συστήματος, δηλαδή στα Βαλκάνια και την Ελλάδα, η κυκλοφορία λειτουργεί αντίστροφα. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα κατεβαίνουν προς την περιοχή μας, διατηρώντας τη θερμοκρασία σε πιο χαμηλά επίπεδα και ενισχύοντας την αστάθεια.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενώ στη δυτική Ευρώπη θα επικρατούν αποπνικτικές συνθήκες και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, στην Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει πιο ανοιξιάτικος, με αρκετές περιοχές να βλέπουν ακόμη και βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και τα ορεινά.

Πιο ήπιος και άστατος καιρός στην Ελλάδα

Η χώρα μας φαίνεται πως θα κινηθεί σε τελείως διαφορετικό μοτίβο τις επόμενες ημέρες. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν κοντά ή και κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ η αστάθεια θα συνεχιστεί κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο αλλά και η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά λειτουργούν σαν «ασπίδα» απέναντι στην αφρικανική ζέστη που σαρώνει τη δυτική Ευρώπη.

Έτσι, τουλάχιστον προς το παρόν, η Ελλάδα φαίνεται να αποφεύγει το πρώτο μεγάλο κύμα ακραίας ζέστης της ευρωπαϊκής σεζόν, παραμένοντας στην πιο δροσερή πλευρά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης