Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι οι ληστές που μπούκαραν με όπλο σε ψιλικατζίδικο - Τρεις συλλήψεις
- Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι δράστες ηλικίας 15 και 17 ετών για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη.
- Οι δράστες απείλησαν τον υπάλληλο με όπλο και άρπαξαν 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα και το τσαντάκι του.
- Οι τρεις ανήλικοι είχαν τέσσερις συνεργούς στην εγκληματική τους δράση.
- Η ληστεία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στο κατάστημα της Τριανδρίας.
Συνελήφθησαν οι τρεις δράστες της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (21/5) στην περιοχή της Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τρεις ανήλικους ηλικίας 15, 17 κι 17 ετών οι οποίοι μπούκαραν στο κατάστημα και απειλώντας με όπλο τον υπάλληλο, άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα αλλά και το τσαντάκι του υπαλλήλου.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις ανήλικοι δεν έδρασαν μόνοι τους αλλά είχαν και τέσσερις συνεργούς.
Η ληστεία στο κατάστημα ψιλικών είχε καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας.
