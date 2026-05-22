Νέα βίντεο με UFO από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου - Δείτε τα ανώμαλα φαινόμενα με 1 δισ.θεάσεις

Στιγμιότυπο από έν από τα βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σχετικά με τα ΑΤΙΑ

Νέα έγγραφα σχετικά με τα Άγνωστα Ανώμαλα Φαινόμενα ή UFΟ δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δήλωση του εκπρόσωπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, τα αρχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα, «στο πλαίσιο του Προεδρικού Συστήματος Αποχαρακτηρισμού και Αναφοράς Συναντήσεων με ΑΤΙΑ (PURSUE)».

Η συλλογή των εγγράφων φιλοξενείται στον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, ενώ επιπλέον αρχεία θα δημοσιεύονται σε συνεχή βάση, τόνισε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Από την έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου στις 8 Μαΐου 2026, η ιστοσελίδα έχει λάβει πάνω από 1 δισεκατομμύριο επισκέψεις παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας το άνευ προηγουμένου επίπεδο ενδιαφέροντος του κοινού για το θέμα των Αγνώστων Ανώμαλων Φαινομένων. «Το υπουργείο Άμυνας και οι συνεργαζόμενοι φορείς του εργάζονται ενεργά για την δημοσίευση της τρίτης παρτίδας αρχείων UAP, η οποία θα ανακοινωθεί στο εγγύς μέλλον», καταλήγει ο Παρνέλ.

Ακολουθούν μερικά από τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν:

Αύγουστος του 2022, Ιράν

Ανάμεσα στα έγγραφα περιλαμβάνεται ένα βίντεο, με τίτλο «4 UAP Formation Iran 26 Aug 2022 over water [CALLSIGN]» (Τέσσερα Άγνωστα Ανώμαλα Φαινόμενα πάνω από το νερό στο Ιράν, 26 Αυγούστου του 2022). Το βίντεο τραβήχτηκε από έναν αισθητήρα κίνησης υπερύθρων που βρίσκεται σε μια πλατφόρμα του αμερικανικού στρατού, η οποία λειτουργούσε εντός της περιοχής ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών το 2022.

Το βίντεο αναρτήθηκε από έναν χρήστη σε ένα απόρρητο δίκτυο τον Ιούνιο του 2024.

2/ PR050: "4 UAP Formation Iran 26 Aug 2022 over water [CALLSIGN]."



Iran. August 2022. Over water.



Four objects move together through an infrared military sensor view in the CENTCOM region. Then another object enters from the top left. pic.twitter.com/yiUNPwXpc9 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Άμεση επιτάχυνση ανεξήγητου αεροσκάφους στη Συρία

Ένα άλλο βίντεο ανάμεσα στα έγγραφα φαίνεται να τραβήχτηκε στη Συρία.

Σε αυτό, ένας αισθητήρας παρακολουθεί ένα αντικείμενο, το οποίο ξαφνικά εξαφανίζεται. Το υπόλοιπο βίντεο, διάρκειας περίπου πέντε λεπτών, παρουσιάζει αυτή τη στιγμή σε αργή κίνηση, με μεγέθυνση και βελτιωμένη εικόνα.

1/ The new tranche of UFO files just dropped.



The government site now has fresh military UAP videos: the Syria instant-acceleration clip, formations over CENTCOM, over-water UAP/USO footage, Afghanistan cloud footage, and a near-submarine case.



First video attached: PR051,… pic.twitter.com/s1VJIOXqbJ — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

15 Οκτωβρίου 2022

Σε ακόμη ένα βίντεο, με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου του 2022, φαίνεται ένα αντικείμενο να διασχίζει το πλάνο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το βίντεο έχει διάρκεια μόλις 21 δευτερόλεπτα.

4/ PR053: "Cigar Shaped or Fast Sherical UAP clip 15 OCT 22."



CENTCOM, October 2022.



One object crosses the infrared field from left to right. The clip is only 21 seconds, but the upload replays the transit twice at slower speeds because that crossing is the event. pic.twitter.com/FqLZnluzL4 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Αύγουστος 2022

Στο επόμενο βίντεο, φαίνεται ένας αισθητήρας ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να ακολουθήσει ένα σφαιρικό αντικείμενο καθώς αυτό εμφανίζεται και εξαφανίζεται από το πλάνο. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ονόμασε το βίντεο «ασταθής κίνηση».

5/ PR054: "Spherical UAP Erratic movement [CALLSIGN] (Mission) 2022."



EUCOM, August 2022.



The story here is pursuit. The sensor keeps trying to track a spherical object as it moves in and out of frame. The government title calls it erratic movement. pic.twitter.com/D1w98gJLL0 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Αφγανιστάν, Νοέμβριος 2020

Ένα ακόμη βίντεο, τραβηγμένο τον Νοέμβριο του 2020 στο Αφγανιστάν, δείχνει ένα σφαιρικό αντικείμενο κοντά στην επάνω αριστερή γωνία του πλάνου, το οποίο κινείται κατά μήκος της οθόνης και στη συνέχεια εξαφανίζεται στο βάθος. Το βίντεο παρουσιάζει τη διαδρομή του αντικειμένου με μεγέθυνση, ενίσχυση της ευκρίνειας, επιβράδυνση, παρακολούθηση κίνησης και, στη συνέχεια, στην αρχική του μορφή.

6/ PR055: "Spherical UAP over AFG in and out of clouds 23 Nov 2020."



Afghanistan, November 2020.



A spherical object appears near the top left, moves across the frame, and disappears into the background. The upload shows the passage zoomed, sharpened, slowed, motion-tracked,… pic.twitter.com/h3JpVDtX1L — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Σφαιρικό αντικείμενο αναβοσβήνει πάνω από το νερό

Το βίντεο διάρκειας περίπου 3 λεπτών δείχνει ένα σφαιρικό αντικείμενο να αναβοσβήνει, ενώ βρίσκεται πάνω από το νερό.

Δεν είναι γνωστός ούτε ο χρόνος, ούτε η τοποθεσία που τραβήχτηκε το βίντεο.

7/ PR056: "Spherical UAP pulsing over water [CALLSIGN]."



Over water, sustained view.



This is not a one-second flash across the screen. A single area of contrast stays near center frame for more than three minutes while the sensor briefly switches contrast modes and returns to… pic.twitter.com/VbGbwqRkv0 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Πολλαπλά σφαιρικά αντικείμενα κοντά σε υποβρύχιο

Ένα βίντεο διάρκειας 4μιση λεπτών, με ημερομηνία 25 Μαρτίου του 2022, δείχνει πολλαπλά σφαιρικά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται δίπλα σε ένα υποβρύχιο να εισέρχονται και να εξέρχονται από το νερό.

8/ PR067: "Multiple Spherical UAP USO near Sub. [CALLSIGN] 2022/03/25 in and out of water."



Near sub. In and out of water. Multiple spherical UAP/USO.



The official description tracks multiple areas entering, leaving, and re-entering the infrared view across a 4:50 clip. pic.twitter.com/iCSmt033lf — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

