Νέα βίντεο με UFO από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου - Δείτε τα ανώμαλα φαινόμενα με 1 δισ.θεάσεις
Νέα έγγραφα σχετικά με τα Άγνωστα Ανώμαλα Φαινόμενα ή UFΟ δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με δήλωση του εκπρόσωπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, τα αρχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα, «στο πλαίσιο του Προεδρικού Συστήματος Αποχαρακτηρισμού και Αναφοράς Συναντήσεων με ΑΤΙΑ (PURSUE)».
Η συλλογή των εγγράφων φιλοξενείται στον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, ενώ επιπλέον αρχεία θα δημοσιεύονται σε συνεχή βάση, τόνισε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.
Από την έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου στις 8 Μαΐου 2026, η ιστοσελίδα έχει λάβει πάνω από 1 δισεκατομμύριο επισκέψεις παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας το άνευ προηγουμένου επίπεδο ενδιαφέροντος του κοινού για το θέμα των Αγνώστων Ανώμαλων Φαινομένων. «Το υπουργείο Άμυνας και οι συνεργαζόμενοι φορείς του εργάζονται ενεργά για την δημοσίευση της τρίτης παρτίδας αρχείων UAP, η οποία θα ανακοινωθεί στο εγγύς μέλλον», καταλήγει ο Παρνέλ.
Ακολουθούν μερικά από τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν:
Αύγουστος του 2022, Ιράν
Ανάμεσα στα έγγραφα περιλαμβάνεται ένα βίντεο, με τίτλο «4 UAP Formation Iran 26 Aug 2022 over water [CALLSIGN]» (Τέσσερα Άγνωστα Ανώμαλα Φαινόμενα πάνω από το νερό στο Ιράν, 26 Αυγούστου του 2022). Το βίντεο τραβήχτηκε από έναν αισθητήρα κίνησης υπερύθρων που βρίσκεται σε μια πλατφόρμα του αμερικανικού στρατού, η οποία λειτουργούσε εντός της περιοχής ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών το 2022.
Το βίντεο αναρτήθηκε από έναν χρήστη σε ένα απόρρητο δίκτυο τον Ιούνιο του 2024.
Άμεση επιτάχυνση ανεξήγητου αεροσκάφους στη Συρία
Ένα άλλο βίντεο ανάμεσα στα έγγραφα φαίνεται να τραβήχτηκε στη Συρία.
Σε αυτό, ένας αισθητήρας παρακολουθεί ένα αντικείμενο, το οποίο ξαφνικά εξαφανίζεται. Το υπόλοιπο βίντεο, διάρκειας περίπου πέντε λεπτών, παρουσιάζει αυτή τη στιγμή σε αργή κίνηση, με μεγέθυνση και βελτιωμένη εικόνα.
15 Οκτωβρίου 2022
Σε ακόμη ένα βίντεο, με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου του 2022, φαίνεται ένα αντικείμενο να διασχίζει το πλάνο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το βίντεο έχει διάρκεια μόλις 21 δευτερόλεπτα.
Αύγουστος 2022
Στο επόμενο βίντεο, φαίνεται ένας αισθητήρας ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να ακολουθήσει ένα σφαιρικό αντικείμενο καθώς αυτό εμφανίζεται και εξαφανίζεται από το πλάνο. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ονόμασε το βίντεο «ασταθής κίνηση».
Αφγανιστάν, Νοέμβριος 2020
Ένα ακόμη βίντεο, τραβηγμένο τον Νοέμβριο του 2020 στο Αφγανιστάν, δείχνει ένα σφαιρικό αντικείμενο κοντά στην επάνω αριστερή γωνία του πλάνου, το οποίο κινείται κατά μήκος της οθόνης και στη συνέχεια εξαφανίζεται στο βάθος. Το βίντεο παρουσιάζει τη διαδρομή του αντικειμένου με μεγέθυνση, ενίσχυση της ευκρίνειας, επιβράδυνση, παρακολούθηση κίνησης και, στη συνέχεια, στην αρχική του μορφή.
Σφαιρικό αντικείμενο αναβοσβήνει πάνω από το νερό
Το βίντεο διάρκειας περίπου 3 λεπτών δείχνει ένα σφαιρικό αντικείμενο να αναβοσβήνει, ενώ βρίσκεται πάνω από το νερό.
Δεν είναι γνωστός ούτε ο χρόνος, ούτε η τοποθεσία που τραβήχτηκε το βίντεο.
Πολλαπλά σφαιρικά αντικείμενα κοντά σε υποβρύχιο
Ένα βίντεο διάρκειας 4μιση λεπτών, με ημερομηνία 25 Μαρτίου του 2022, δείχνει πολλαπλά σφαιρικά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται δίπλα σε ένα υποβρύχιο να εισέρχονται και να εξέρχονται από το νερό.
