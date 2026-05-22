Κοζάνη: Κτηνοτρόφος δέχτηκε επίθεση από αρκούδα – Την απώθησε με ξύλο

Snapshot Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σημειώθηκε περιστατικό με καφέ αρκούδα βάρους 100

120 κιλών στις 20 Μαΐου 2026.

Κτηνοτρόφος που βρέθηκε μπροστά στην αρκούδα κατάφερε να την απομακρύνει με χρήση ξύλου χωρίς τραυματισμούς ή απώλειες ζώων.

Η αρκούδα φαίνεται πως έκανε «ψευδοεπίθεση» ως αμυντική αντίδραση σε αιφνιδιασμό από την παρουσία ανθρώπου.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης προειδοποιεί για την αυξανόμενη παρουσία αρκούδων κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες και ζητά αυξημένη προσοχή.

Υπογραμμίζονται οδηγίες ασφαλείας για συνάντηση με αρκούδα, όπως η αποφυγή πανικού και η ήρεμη απομάκρυνση χωρίς τρέξιμο. Snapshot powered by AI

Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό με καφέ αρκούδα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο Κυνηγετικός Σύλλογος της περιοχής.

Το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, όταν κτηνοτρόφος που εργαζόταν έξω από τη μονάδα του βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε αρκούδα βάρους περίπου 100 με 120 κιλά. Ο άνδρας αντέδρασε ψύχραιμα και κατάφερε να απομακρύνει το ζώο χρησιμοποιώντας ένα ξύλο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή απώλεια ζώων.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος στην ανάρτησή του, έχοντας εμπειρία από παρόμοια περιστατικά, η αρκούδα φαίνεται πως αιφνιδιάστηκε από την παρουσία του και αντέδρασε αμυντικά. Εκτιμάται ότι επρόκειτο για «ψευδοεπίθεση», μια συνηθισμένη συμπεριφορά εκφοβισμού που χρησιμοποιούν οι αρκούδες όταν αισθάνονται απειλή.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης επισημαίνει πως η ολοένα και συχνότερη εμφάνιση αρκούδων κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα μετά το πρόσφατο θανατηφόρο περιστατικό στο όρος Βίτοσα της Βουλγαρίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζονται βασικές οδηγίες ασφαλείας σε περίπτωση συνάντησης με αρκούδα, όπως η αποφυγή πανικού, η ήρεμη απομάκρυνση χωρίς τρέξιμο και η διατήρηση αισθητής ανθρώπινης παρουσίας με φωνές ή σφυρίγματα.

Διαβάστε επίσης