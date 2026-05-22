ΕΙΝΑΠ: Προκηρύχθηκαν 1.131 θέσεις γιατρών, ενώ τα κενά στα νοσοκομεία είναι πάνω από 6.000

Snapshot Προκηρύχθηκαν 1.131 θέσεις ειδικευμένων γιατρών για τα δημόσια νοσοκομεία, με προθεσμία αιτήσεων από 25/05 έως 15/06/2025.

Η ΕΙΝΑΠ επισημαίνει ότι τα πραγματικά κενά στα νοσοκομεία είναι πάνω από 6.000 και οι προκηρυχθείσες θέσεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες.

Η προκήρυξη δεν τηρεί τον κανόνα αντικατάστασης αποχωρήσεων και συνταξιοδοτήσεων.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επιπλέον προσλήψεις 3.408 υγειονομικών εντός του έτους και 127 μελών ΔΕΠ για τις Ιατρικές Σχολές.

Η ΕΙΝΑΠ τονίζει ότι χωρίς βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών, οι προκηρύξεις δεν θα αναστρέψουν την υποστελέχωση και την αποχώρηση γιατρών. Snapshot powered by AI

Να προκηρύξει άμεσα όλες τις κενές οργανικές θέσεις γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, καλεί την κυβέρνηση η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), σχολιάζοντας τη νέα πανελλαδική προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στις 8 Μαΐου.

Η προκήρυξη αφορά 1.131 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων για τις δημόσιες υγειονομικές δομές της χώρας. Από αυτές οι 1.026 θέσεις έχουν προκηρυχθεί για τα νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας, οι 63 θέσεις για τις δομές Ψυχικής Υγείας και οι 42 για φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιά, για τις οποίες έχει προβλεφθεί το επιμίσθιο της δωρεάς του φιλανθρωπικού ιδρύματος «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 25/05/2025 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 15/06/2025 ώρα 12.00 (μεσημέρι).

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την υπογραφή της απόφασης είχε δηλώσει πως πρόκειται για «τη μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων χρόνων για τις υγειονομικές δομές της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 63 μόνιμες θέσεις Ψυχιάτρων και Παιδοψυχιάτρων για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην προκήρυξη περιλαμβάνονται και 42 θέσεις σε Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία μικρών νησιών, οι οποίες, χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, για την οποία τον ευχαριστούμε θερμά, συνοδεύονται από καθαρό μηνιαίο επιμίσθιο ύψους 1.500 ευρώ, επιπλέον της προβλεπόμενης τακτικής μισθοδοσίας. Παράλληλα, οι δημόσιες υγειονομικές δομές πρόκειται να ενισχυθούν και με 127 μέλη ΔΕΠ που θα κατανεμηθούν με απόφασή μου την επόμενη εβδομάδα στις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας. Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων, τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό, αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται να δοθούν προς προκήρυξη από το ΑΣΕΠ εντός του έτους και 3.408 θέσεις υγειονομικού προσωπικού. Στόχος μας είναι οι προκηρύξεις αυτές να προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς αλλά και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του ΕΣΥ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών σε τμήματα και κλινικές ανά τη χώρα».

Η ΕΙΝΑΠ ωστόσο, υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα για την προκήρυξη, «που η κυβέρνηση της ΝΔ παρουσιάζει σαν κοσμογονία», είναι διαφορετική. Οι νοσοκομειακοί γιατροί τονίζουν ότι δεν προκηρύσσεται το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων. «Πανελλαδικά, με βάση τα απαρχαιωμένα οργανογράμματα των νοσοκομείων, λείπουν πάνω από 6.000 ειδικευμένοι νοσοκομειακοί γιατροί (οι 2.500 εκ των οποίων στα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά) και η κυβέρνηση προκηρύσσει πανελλαδικά 1.130 θέσεις, εκ των οποίων μόλις οι 350 για τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής. Αν συνυπολογίσουμε τις πραγματικές ανάγκες που είναι πολύ μεγαλύτερες, τότε ο αριθμός αυξάνεται ακόμα περισσότερο».

Επίσης, δεν τηρείται καν, ο κανόνας «μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση ή συνταξιοδότηση, ώστε να μην μειώνεται τουλάχιστον το ήδη αποδεκατισμένο προσωπικό στα νοσοκομεία. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του νοσοκομείου Νίκαιας» προσθέτει η ΕΙΝΑΠ. Μάλιστα, φαίνεται πως δεν έχουν ικανοποιηθεί στο σύνολό τους, αιτήματα των Διοικήσεων των νοσοκομείων, που αφορούν τις πιο επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες. «Και αυτά περικόπηκαν. Για παράδειγμα, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Αττικόν ζήτησε 37 θέσεις και προκηρύχθηκαν οι 27 (εκ των οποίων 4 στο Αγία Βαρβάρα)» εξηγεί η ΕΙΝΑΠ.

Τέλος, η Ένωση επισημαίνει ότι «η συστηματική άρνηση της κυβέρνησης να προκηρύξει το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων, ειδικά σε τμήματα που είναι υποστελεχωμένα», δεν ενθαρρύνει τους γιατρούς να δηλώσουν υποψηφιότητα για συγκεκριμένες θέσεις, καθώς γίνεται «ξεκάθαρο ότι οι συνθήκες υπερεργασίας και υπερεφημέρευσης, θα είναι δεδομένες. Από μόνη της οποιαδήποτε προκήρυξη, αν δεν συνοδευτεί από την ουσιαστική βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθήκων και της επιστημονικής προοπτικής των γιατρών, δεν πρόκειται να αντιστρέψει την άσχημη κατάσταση, που οδηγεί σε παραιτήσεις και φυγή στο εξωτερικό» καταλήγει η Ένωση Ιατρών Αθήνας - Πειραιά.

