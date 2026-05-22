Χανιά: Με αιματώματα στο εγκέφαλο η 3χρονη - Τα νεότερα για την υγεία της - Συνελήφθη η μητέρα της

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο μεταφέρθηκε με μώλωπες, εκδορές και εκχυμώσεις

Λίγο μετά τις 9:00 μ.μ. το κορίτσι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο Νοσοκομείο Χανίων. Από τις απεικονιστικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε άμεσα, διαπιστώθηκε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι, με τους γιατρούς στα Χανιά να εκκινούν τις διαδικασίες για τη διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης, δήλωσε στο Neakriti.gr ότι «το παιδί έφερε ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα, ένα κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο και ορισμένες άλλες εκδορές και εκχυμώσεις στο σώμα του. Είναι διασωληνωμένο, σήμερα το πρωί έγινε μια μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε την ύπαρξη του υποσκληριδίου αιματώματος και θλάσεις στον εγκέφαλο. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη και είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ».

Το τριών ετών κοριτσάκι, από την πρώτη στιγμή που εισήχθη στο Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου Χανίων, έφερε εμφανή σημάδια παραμέλησης, καθώς και χτυπήματα, για τα οποία δεν διευκρινίστηκε από τη μητέρα η αιτία που τα προκάλεσε.

Ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, κ. Γιώργος Μπέας, είπε ότι «από τον έλεγχο που διενήργησαν οι παιδίατροί μας και κυρίως τον απεικονιστικό, στον αξονικό, βρέθηκε ότι είχε και υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι. Εκλήθη νευροχειρουργός και εκτίμησε το περιστατικό, όπως και ο παιδοχειρουργός».

Όπως διαπιστώθηκε από γιατρούς της Μ.Ε.Θ. Παίδων του ΠΑΓΝΗ, το παιδί έφερε και παλιό κάταγμα στο βραχιόνιο.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της μητέρας, το τριών ετών κοριτσάκι βρισκόταν μαζί της και με άλλα μέλη της οικογένειας Ρομά σε παιδική χαρά της πόλης.

Ο πατέρας, πακιστανικής υπηκοότητας σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν εμφανίστηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Γεώργιος», όπου μεταφέρθηκε αρχικά το κοριτσάκι.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία και ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα τραύματα του παιδιού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αστυνομία προσχώρησε στη σύλληψη της μητέρας του 3χρονου κοριτσιού, η οποία ειναι Ρομά, για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο και πλέον διερευνούν πως προκλήθηκαν οι κακώσεις στο κορμάκι του μικρού παιδιού.

