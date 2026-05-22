Κρήτη: «Μου έλεγε ότι θα με πυροβολήσει», λέει 22χρονη για τον 26χρονο πρώην σύντροφό της

Σκηνές έντονης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης σε ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με μια 22χρονη γυναίκα να καταγγέλλει ότι δεχόταν επανειλημμένες απειλές από τον 26χρονο πρώην σύντροφό της.

Όπως αναφέρει η ίδια, ο άνδρας δεν αποδέχθηκε ποτέ τον χωρισμό τους και το τελευταίο διάστημα την παρενοχλούσε συστηματικά με συνεχείς κλήσεις και απειλητικά μηνύματα, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και πίεσης.

Η κατάσταση, σύμφωνα με την καταγγελία, έφτασε στο αποκορύφωμα το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο 26χρονος φέρεται να εξαπέλυσε σοβαρές απειλές κατά της ζωής της ίδιας αλλά και μελών της οικογένειάς της.

«Μου έλεγε ότι θα με πυροβολήσει, ότι θα κάνει κακό στους γονείς μου και ότι θα βάλει χειροβομβίδα στο σπίτι», περιέγραψε χαρακτηριστικά η 22χρονη.

Υπό τον φόβο άμεσου κινδύνου, η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε στην Αστυνομία, η οποία έκρινε την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή και προχώρησε στην απομάκρυνσή της από την οικία της για λόγους προστασίας, μεταφέροντάς τη στο Αστυνομικό Τμήμα.

Παρά την παρουσία των Αρχών, ο 26χρονος φέρεται να συνέχισε να επικοινωνεί μαζί της και να εκτοξεύει απειλές. Λίγη ώρα αργότερα, εμφανίστηκε κοντά στο σπίτι της, όπου και ακολούθησε αστυνομική επέμβαση που οδήγησε στη σύλληψή του.

Το βαρύ παρελθόν του δράστη

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του βρέθηκαν δύο μαχαίρια, ένα κουζινομάχαιρο και ένα παραδοσιακό κρητικό μαχαίρι, στοιχείο που ενίσχυσε περαιτέρω την ανησυχία των Αρχών για την επικινδυνότητά του.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 22χρονης, ο 26χρονος είχε στο παρελθόν παραδεχθεί ότι είχε ασκήσει βία και σε άλλη σύντροφό του, ενώ και η μητέρα της νεαρής περιέγραψε ότι μετά τον χωρισμό η συμπεριφορά του έγινε ολοένα πιο πιεστική, με συνεχή τηλεφωνήματα και απειλές προς όλη την οικογένεια.

Όπως σημείωσε, η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας πληροφορήθηκε την παρουσία γνωστού προσώπου της οικογένειας στο σπίτι της 22χρονης, γεγονός που φαίνεται να πυροδότησε νέο κύκλο απειλών.

Ο 26χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για εξύβριση και απειλή, αλλά και για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.