Euroleague 2026: Λάνθιμος, Οικονομόπουλος, Πετρούνιας στο Final Four - Ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών

Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε άνοιξε την αυλαία του Final Four στο Telekom Center Athens, παρουσία 16.500 φιλάθλων, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας.

Από αυτούς οι 13.000 είναι των Ερυθρόλευκων, η Φενέρμπαχτσε είχε μαζί της 1.700 φίλους της, ενώ από 700 είχαν οι δύο ισπανικές ομάδες, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια.

Πλήθος επωνύμων στην έναρξη του Final Four

Ανάμεσα στους φιλάθλους βρέθηκαν και πρόσωπα από τον πολιτικό, τον αθλητικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης, ο διάσημος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης κ.α.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Final 4 της Euroleague 2026 / Eurokinissi

Ο Νίκος Γκάλης στο Final 4 της Euroleague 2026 / Eurokinissi

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Final 4 της Euroleague / Eurokinissi

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Final 4 της Euroleague 2026 / Eurokinissi

Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης στο Final 4 της Euroleague 2026 / Eurokinissi

Ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Final 4 της Euroleague 2026 /Eurokinissi