Euroleague 2026: Λάνθιμος, Οικονομόπουλος, Πετρούνιας στο Final Four - Ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών

Πρόσωπα από τον πολιτικό, τον καλλιτεχνικό και τον αθλητικό κόσμο έδωσαν το παρών στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Euroleague

Ανθή Κουρεντζή

Euroleague 2026: Λάνθιμος, Οικονομόπουλος, Πετρούνιας στο Final Four - Ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε άνοιξε την αυλαία του Final Four στο Telekom Center Athens, παρουσία 16.500 φιλάθλων, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας.

Από αυτούς οι 13.000 είναι των Ερυθρόλευκων, η Φενέρμπαχτσε είχε μαζί της 1.700 φίλους της, ενώ από 700 είχαν οι δύο ισπανικές ομάδες, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια.

Πλήθος επωνύμων στην έναρξη του Final Four

Ανάμεσα στους φιλάθλους βρέθηκαν και πρόσωπα από τον πολιτικό, τον αθλητικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης, ο διάσημος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης κ.α.

[387202] EUROLEAGUE FINAL-4 2025-2026 ΑΘΗΝΑ / 1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο Final 4 της Euroleague 2026 / Eurokinissi

γκάλης

Ο Νίκος Γκάλης στο Final 4 της Euroleague 2026 / Eurokinissi

Κίμπερλι

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Final 4 της Euroleague / Eurokinissi

[387202] EUROLEAGUE FINAL-4 2025-2026 ΑΘΗΝΑ / 1ος ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Final 4 της Euroleague 2026 / Eurokinissi

Σχορτσανίτης

Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης στο Final 4 της Euroleague 2026 / Eurokinissi

πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Final 4 της Euroleague 2026 /Eurokinissi

λάνθιμος

Ο Γιώργος Λάνθιμος στο Final 4 της Euroleague 2026 /Eurokinissi

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22LIFESTYLE

Euroleague 2026: Λάνθιμος, Οικονομόπουλος, Πετρούνιας στο Final Four - Ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών

19:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Final Four Euroleague 2026: Σύλληψη και επτά προσαγωγές πριν τον πρώτο ημιτελικό

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Κολμπέρ: Το «αντίο» του Αμερικανού μεγάλου κωμικού στην τηλεόραση με πολύ χιούμορ και ταλέντο– Δεδομένη η επιστροφή του

18:59WHAT THE FACT

Πετσέτες μπάνιου: Ο πραγματικός λόγος που έχουν πάντα λωρίδες - Τι είναι το «dobby border»

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 κατέρριψε UFO; Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε αυτοκτονία καταλήγουν τα ευρήματα για τον 33χρονο γιατρό - Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Το Ελ Νίνιο τρομάζει τους επιστήμονες: Το 2026 μπορεί να φέρει ένα από τα πιο καταστροφικά φαινόμενα όλων των εποχών

18:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν παίζει! Έχουμε κλειδώσει το όνομα, έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια»: Συνεργάτιδα του Τσίπρα έριξε «άκυρο» στην πρόταση για το όνομα «Ορίζοντες»

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Μου έλεγε ότι θα με πυροβολήσει», λέει 22χρονη για τον 26χρονο πρώην σύντροφό της

18:25LIFESTYLE

Euroleague 2026: Και η πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Final 4

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες - 300.000 τα vouchers

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα - Μέλος του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Καλλιάνος, ο πρώτος που ζήτησε την ένταξη στα βαρέα του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού

18:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four Euroleague 2026: Εντυπωσιακό show από τον DJ ARGY στο Telekom Center Athens

17:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Σε ανοδική τροχιά - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Με αιματώματα στο εγκέφαλο η 3χρονη - Τα νεότερα για την υγεία της - Συνελήφθη η μητέρα της

17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο πρώτος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νεκρός 45χρονος μετά από παράσυρση στη Νέα Φώκαια

17:29LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Νέος διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης ο Άγγελος Πετρόπουλος

17:29ΥΓΕΙΑ

Ένας θρόμβος αίματος μπορεί να περάσει απαρατήρητος – Σε τι να έχετε τον νου σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο πρώτος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε αυτοκτονία καταλήγουν τα ευρήματα για τον 33χρονο γιατρό - Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 κατέρριψε UFO; Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες - 300.000 τα vouchers

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Το Ελ Νίνιο τρομάζει τους επιστήμονες: Το 2026 μπορεί να φέρει ένα από τα πιο καταστροφικά φαινόμενα όλων των εποχών

16:46ΕΘΝΙΚΑ

Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία

16:55ΕΘΝΙΚΑ

Η Λήμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes: Φωτογραφία ντοκουμέντο του Anadolu

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα βίντεο με UFO από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου - Από το Ιράν μέχρι τη Συρία και το Αφγανιστάν: Τα ανώμαλα φαινόμενα με 1 δισ.views

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Μου έλεγε ότι θα με πυροβολήσει», λέει 22χρονη για τον 26χρονο πρώην σύντροφό της

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

18:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four Euroleague 2026: Εντυπωσιακό show από τον DJ ARGY στο Telekom Center Athens

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Βίντεο δείχνει τη μητέρα και τον πατριό πριν εγκαταλείψουν τα παιδιά τους σε δάσος

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Με αιματώματα στο εγκέφαλο η 3χρονη - Τα νεότερα για την υγεία της - Συνελήφθη η μητέρα της

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ