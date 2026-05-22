Euroleague 2026: Λάνθιμος, Οικονομόπουλος, Πετρούνιας στο Final Four - Ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών
Πρόσωπα από τον πολιτικό, τον καλλιτεχνικό και τον αθλητικό κόσμο έδωσαν το παρών στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Euroleague
Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε άνοιξε την αυλαία του Final Four στο Telekom Center Athens, παρουσία 16.500 φιλάθλων, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας.
Από αυτούς οι 13.000 είναι των Ερυθρόλευκων, η Φενέρμπαχτσε είχε μαζί της 1.700 φίλους της, ενώ από 700 είχαν οι δύο ισπανικές ομάδες, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια.
Πλήθος επωνύμων στην έναρξη του Final Four
Ανάμεσα στους φιλάθλους βρέθηκαν και πρόσωπα από τον πολιτικό, τον αθλητικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης, ο διάσημος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης κ.α.