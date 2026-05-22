Θλίψη για τον θάνατο του 14χρονου γιου του παρουσιαστή Daniel Coleman από επιθετική μορφή καρκίνου

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του 14χρονου Isaac Coleman, γιου του δημιουργού και παρουσιαστή του δημοφιλούς παιδικού YouTube show «Danny Go!», Daniel Coleman, έπειτα από μάχη με επιθετική μορφή καρκίνου.

Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένεια μέσα από συγκινητική ανακοίνωση, αποκαλύπτοντας ότι ο Isaac είχε διαγνωστεί με επιθετική μορφή καρκίνου, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται ραγδαία τους τελευταίους μήνες.

Ο Daniel Coleman είναι ιδιαίτερα γνωστός σε εκατομμύρια παιδιά και γονείς μέσω του εκπαιδευτικού και μουσικού καναλιού «Danny Go!», το οποίο έχει αποκτήσει τεράστια απήχηση στο YouTube χάρη στα διαδραστικά τραγούδια και τα βίντεο κίνησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Σε μήνυμά της, η οικογένεια περιέγραψε τον Isaac ως ένα παιδί γεμάτο δύναμη, χιούμορ και αγάπη για τη ζωή, ευχαριστώντας παράλληλα όσους στάθηκαν δίπλα τους κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιπέτειας με την ασθένεια.

Η είδηση προκάλεσε κύμα συμπαράστασης στα social media, με χιλιάδες θαυμαστές του «Danny Go!» να εκφράζουν τη θλίψη τους και να στέλνουν μηνύματα στήριξης στην οικογένεια Coleman.

