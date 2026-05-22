Νέες δηλώσεις Τραμπ: Το Ιράν ανυπομονεί να κλείσει συμφωνία

Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Βλέπετε τι κάναμε στο Ιράν. Το Ιράν ανυπομονεί να κλείσει συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Και δεν είχαμε άλλη επιλογή, γιατί το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν μπορεί να το αποκτήσει», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε επίσης: «Έχουμε τον μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο», αναφερόμενος στις επιθέσεις στη Βενεζουέλα και το Ιράν.

Στην αντίπερα όχθη, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, αναφερόμενος στην επίσκεψη του ανώτατου Πακιστανού στρατηγού στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα: «Παρότι γίνονται όλο και πιο συχνές, τέτοιες ανταλλαγές αποτελούν συνέχεια της ίδιας διπλωματικής διαδικασίας. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου η συμφωνία είναι κοντά».

