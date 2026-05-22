Στύρα Εύβοιας: Αλιευτικό με επτά επιβαίνοντες πήρε νερά και προσάραξε

Περιπέτεια σημειώθηκε για επτά άτομα που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος στα Στύρα της Εύβοιας, όταν παρουσιάστηκε εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα το σκάφος να προσαράξει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νησίδας Στύρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και δύο ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνδράμουν στην επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβαινόντων.

Όπως αναφέρεται, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παραμένουν καλές.