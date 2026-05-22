Στύρα Εύβοιας: Αλιευτικό με επτά επιβαίνοντες πήρε νερά και προσάραξε
Στο σημείο βρίσκονται δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος και 2 ιδιωτικά σκάφη που συνδράμουν στην προσπάθεια απομάκρυνσης των επιβαινόντων, ενώ δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Αλιευτικό σκάφος με επτά επιβαίνοντες παρουσίασε εισροή υδάτων και προσάραξε στα Στύρα της Εύβοιας.
- Στην περιοχή έχουν σπεύσει δύο σκάφη του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη για βοήθεια.
- Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων.
- Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές κατά τη διάρκεια του συμβάντος.
Περιπέτεια σημειώθηκε για επτά άτομα που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος στα Στύρα της Εύβοιας, όταν παρουσιάστηκε εισροή υδάτων, με αποτέλεσμα το σκάφος να προσαράξει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νησίδας Στύρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και δύο ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνδράμουν στην επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβαινόντων.
Όπως αναφέρεται, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παραμένουν καλές.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:52 ∙ LIFESTYLE
Η Αν Χάθαγουεϊ αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τη «μόνιμη νεότητά» της
20:33 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νέες δηλώσεις Τραμπ: Το Ιράν ανυπομονεί να κλείσει συμφωνία
13:02 ∙ WHAT THE FACT