Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Το πρώτο δεκάλεπτο τον έστειλε στον τελικό του Final Four

Ο Ολυμπιακός «έκλεισε» θέση στον τελικό της Euroleague Final Four 2026 μετά τη νίκη του 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε και περιμένει τον αντίπαλό του από την αναμέτρηση της Βαλένθια με τη Ρεάλ.

Newsbomb

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Το πρώτο δεκάλεπτο τον έστειλε στον τελικό του Final Four
ΜΠΑΣΚΕΤ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί η εκκίνηση του φετινού Final Four να ήταν φαντασμαγορική στο «Telekom Center Athens» εντυπωσιάζοντας ολόκληρη την Ευρώπη, υπό τους ήχους της μουσικής του DJ Argy, ωστόσο, από τον πρώτο ημιτελικό, η Euroleague έκανε επίδειξη… δύναμης.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για να φανεί η εικόνα που διαμορφωνόταν στο παρκέ, με τη Φενέρμπαχτσε να εκφράζει έντονα παράπονα για τις αποφάσεις των διαιτητών. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με νευρικότητα και από τις δύο πλευρές στα πρώτα λεπτά, οι Ράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής από την τουρκική πλευρά.

Στο… τέλος της βραδιάς, όλα κύλησαν όπως... αναμένονταν αφού ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τον τελικό, η Φενέρμπαχτσε αναγκάστηκε να αφήσει το… στέμμα της, λίγο πριν τον «εμφύλιο» μεταξύ της Βαλένθια με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Κακή εκκίνηση, τρία επιθετικά η Φενέρ

Αρκετά νευρικές ήταν οι δύο ομάδες στην εκκίνηση του πρώτου ημιτελικού. Οι σκληρές άμυνες κυριάρχησαν, με την ανοχή των διαιτητών, οι οποίοι στα πρώτα έξι λεπτά είχαν υποδείξει μόλις τρία φάουλ, όλα για την Φενέρμπαχτσε και όλα επιθετικά.

Το πρώτο καλάθι του ημιτελικού ήρθε δια χειρός Τόμας Ουόκαπ, έπειτα από 2,5 αγωνιστικά λεπτά, με τους Πειραιώτες να τρέχουν ένα σερί 12-0, στα πρώτα επτά λεπτά, όπου η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν μπορούσε να… συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι. Το… ρόδι έσπασε ο Μπιρτς με κάρφωμα 3:04 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, που ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» στο +6 (18-12).

Νέο επιθετικό «μπλακ άουτ»

Σχεδόν ανάλογη ήταν η «εικόνα» του ημιτελικού και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Φενέρμπαχτσε δεν μπορούσε με… τίποτα να πλησιάσει στο καλάθι του Ολυμπιακού, ο οποίος με κορυφαίο τον Άλεκ Πίτερς άρχισε να ανοίγει το προβάδισμά του, φτάνοντας στο +17 (29-12) περίπου έξι λεπτά πριν το ημίχρονο.

Κάπου εκεί ήρθε και το πρώτο καλάθι της Φενέρμπαχτσε στο δεύτερο… μισό του πρώτου μέρους και πάλι με κάρφωμα του Μπιρτς. Μάλιστα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με επιμέρους σερί 12-4, έκλεισε την… ψαλίδα στο πρώτο ημίχρονο στο -9 (33-24).

Δυναμικό... μπάσιμο

Με τον Βεζένκοφ να ανοίγει το δεύτερο ημίχρονο με τρίποντο και τον Μιλουτίνοφ να τελειώνει φάση με κάρφωμα, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο και έτρεξε σερί 9-0, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +18 (42-24 στο 22’). Λίγο αργότερα, ο Ντόρσεϊ διαμόρφωσε για πρώτη φορά το +20 (44-24 στο 23’), πριν ο Μπόλντγουιν πετύχει τους πρώτους πόντους της Φενέρμπαχτσε στο δεύτερο μέρος.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχασε προσωρινά τη συγκέντρωσή της, με τον Ντόρσεϊ να υποπίπτει σε διαδοχικά λάθη και τη Φενέρ να απαντά με επιμέρους 8-0, μειώνοντας σε 44-34 στο 25’. Ο Βεζένκοφ έδωσε άμεση απάντηση με τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 48-34, όμως ο Χόρτον-Τάκερ κράτησε ζωντανή την τουρκική ομάδα, μειώνοντας σε 48-39 στο 28’.

Η αντίδραση και οι λύσεις του Πίτερς

Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, με τον Μπιμπέροβιτς να πετυχαίνει δύο διαδοχικά τρίποντα και να μειώνει σε 56-47 στο 32’. Ο Χόρτον-Τάκερ συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, όμως οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν άμεσα με σερί 5-0 και μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ για το 61-49.

Ο Άλεκ Πίτερς έδωσε ακόμη περισσότερες λύσεις στην επίθεση, σκοράροντας πέντε διαδοχικούς πόντους για το +14 (66-52 στο 34’), ενώ ο Ουόρντ πρόσφερε ενέργεια και σκορ με δύο συνεχόμενα γκολ-φάουλ, στέλνοντας τη διαφορά στο +16 (71-55 στο 37’). Η Φενέρ παρέμεινε άστοχη από την περιφέρεια, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/5: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

21:09ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο - Έχασε την ισορροπία της ενώ καθάριζε

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τέλος του έτους με όρους

20:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Κοβέσι στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη: «Σοβαρές αμφιβολίες για την ειλικρινή συνεργασία των ελληνικών αρχών»

20:52LIFESTYLE

Η Αν Χάθαγουεϊ αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τη «μόνιμη νεότητά» της

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις Τραμπ: Το Ιράν ανυπομονεί να κλείσει συμφωνία

20:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η Τούλσι Γκάμπαρντ από την ηγεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια

20:24LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο του 14χρονου γιου του παρουσιαστή Daniel Coleman από επιθετική μορφή καρκίνου

20:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Απαράδεκτη» η επιβολή διοδίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Στύρα Εύβοιας: Αλιευτικό με επτά επιβαίνοντες πήρε νερά και προσάραξε

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Το πρώτο δεκάλεπτο τον έστειλε στον τελικό του Final Four

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βαρύτατες διώξεις σε βάρος βασικών κατηγορουμένων για τα ναρκωτικά

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Burnout: Πώς να θέσετε όρια για να προστατεύσετε την ενέργεια και την ψυχική σας υγεία

19:57ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Γαλλία θέλει να ενταχθεί στο βρετανο-γερμανικό σχέδιο για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Έβερεστ: Νεκροί δύο Ινδοί ορειβάτες -«Καμπανάκι» ειδικών για επικίνδυνο υπερσυνωστισμό

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε αυτοκτονία καταλήγουν τα ευρήματα για τον 33χρονο γιατρό - Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο πρώτος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

16:55ΕΘΝΙΚΑ

Η Λήμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes: Φωτογραφία ντοκουμέντο του Anadolu

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Στύρα Εύβοιας: Αλιευτικό με επτά επιβαίνοντες πήρε νερά και προσάραξε

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Το πρώτο δεκάλεπτο τον έστειλε στον τελικό του Final Four

20:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 κατέρριψε UFO; Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες - 300.000 τα vouchers

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια

16:46ΕΘΝΙΚΑ

Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία

20:24LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο του 14χρονου γιου του παρουσιαστή Daniel Coleman από επιθετική μορφή καρκίνου

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα βίντεο με UFO από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου - Από το Ιράν μέχρι τη Συρία και το Αφγανιστάν: Τα ανώμαλα φαινόμενα με 1 δισ.views

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ