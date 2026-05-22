Η Αν Χάθαγουεϊ αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τη «μόνιμη νεότητά» της

Η Αν Χάθαγουεϊ έβαλε τέλος στις έντονες φήμες γύρω από πιθανό facelift, απαντώντας για πρώτη φορά δημόσια στα σχόλια που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια σχετικά με την εντυπωσιακά νεανική εμφάνισή της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων στα social media και στα διεθνή μέσα μετά από πρόσφατες εμφανίσεις της, με πολλούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι έχει προχωρήσει σε αισθητικές επεμβάσεις ή λίφτινγκ προσώπου.

Ωστόσο, η Αν Χάθαγουεϊ φέρεται να ξεκαθάρισε πως η εικόνα της οφείλεται κυρίως σε τεχνικές μακιγιάζ, περιποίηση δέρματος και σωστό φωτισμό, απορρίπτοντας τις εικασίες περί χειρουργικών παρεμβάσεων.

Η Αν Χάθαγουεϊ / AP

Η ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την πίεση που δέχονται οι γυναίκες στο Χόλιγουντ αναφορικά με την εμφάνιση και τη γήρανση, τονίζοντας τη σημασία της αυτοπεποίθησης και της αποδοχής του εαυτού τους.

Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια περίοδο όπου η συζήτηση γύρω από τις αισθητικές επεμβάσεις στη βιομηχανία του θεάματος βρίσκεται πιο έντονα από ποτέ στο προσκήνιο, με πολλούς celebrities να επιλέγουν πλέον είτε να μιλούν ανοιχτά είτε να διαψεύδουν δημόσια σχετικές φήμες.

Σε νέα της συνέντευξη στο περιοδικό Elle, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση, παρότι – όπως παραδέχθηκε – συνήθως προτιμά να μη σχολιάζει οτιδήποτε αφορά την εξωτερική της εμφάνιση.

«Ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι αισθάνονται πολύ σίγουροι ότι αυτό που υποθέτουν είναι γεγονός. Και μερικές φορές αυτό που πιστεύουν είναι ακριβές και κάποιες άλλες όχι», δήλωσε η 43χρονη σταρ στο περιοδικό.

Η Αν Χάθαγουεϊ βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο έντονων σχολίων στα social media, με πολλούς να εικάζουν ότι έχει προχωρήσει σε αισθητικές επεμβάσεις λόγω της ιδιαίτερα νεανικής εμφάνισής της σε πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις.

Παρότι δεν συνηθίζει να απαντά στις σχετικές φήμες, η ηθοποιός αποφάσισε αυτή τη φορά να τοποθετηθεί δημόσια, βάζοντας τέλος στη συζήτηση γύρω από πιθανό facelift.

«Η δική μου προτίμηση θα ήταν απλώς να… διατηρώ ένα μυστήριο γύρω από τον εαυτό μου και να μην τραβάω την προσοχή πάνω μου. Όμως οι εικασίες έγιναν τόσο έντονες που νιώθεις την ανάγκη να πεις δημόσια τη δική σου αλήθεια», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η πρωταγωνίστρια του The Devil Wears Prada 2 αναφέρθηκε επίσης στο έξυπνο tip ομορφιάς που είχε μοιραστεί τον Μάρτιο, εξηγώντας ότι αποτέλεσε την πρώτη διακριτική απάντησή της στις φήμες περί facelift.

Η Anne Hathaway / AP

Στο βίντεο που έγινε viral, η Χάθαγουεϊ ζητούσε από τον hairstylist Orlando Pita να «τους δείξει το μυστικό», αφού πρώτα είπε χαριτολογώντας: «Κυρίες και κύριοι, ένα drumroll παρακαλώ».

Με αυτόν τον τρόπο, η ηθοποιός άφησε να εννοηθεί ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της οφειλόταν κυρίως σε τεχνικές styling και όχι σε αισθητικές επεμβάσεις.

Η ηθοποιός δήλωσε ακόμη στο Elle πως «πιθανότατα θα αναρωτιέται πάντα» αν έπρεπε τελικά να δημοσιεύσει το viral βίντεο, ωστόσο αποφάσισε να το κάνει επειδή ένιωθε ότι «η συζήτηση» γύρω από την εμφάνισή της «είχε αρχίσει να δημιουργεί εντυπώσεις».

