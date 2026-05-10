Αυτή είναι η αμοιβή που πήραν Χάθαγουεϊ, Στριπ και Μπλαντ για το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Snapshot Η Μέριλ Στριπ, η Άν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ έλαβαν ίση αμοιβή των 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία για την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» μέσω συμφωνίας «favoured nations deal».

Η ταινία συγκέντρωσε περίπου 259 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της.

Η πλοκή ακολουθεί την εξέλιξη των βασικών χαρακτήρων στον χώρο της μόδας και των media, με τη Miranda Priestly να παραμένει κεντρική μορφή.

Οι κριτικές για την ταινία είναι ανάμεικτες, με ποσοστό 78% στο Rotten Tomatoes και διαφορετικές απόψεις για την ποιότητα σε σύγκριση με την πρώτη ταινία. Snapshot powered by AI

Δύο δεκαετίες μετά την τεράστια επιτυχία του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», η πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας επέστρεψε στις κινηματογραφικές αίθουσες και ήδη καταγράφει εντυπωσιακές εισπράξεις παγκοσμίως.

Οι Άν Χάθαγουεϊ, Μέριλ Στριπ και Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν στους εμβληματικούς ρόλους τους, με τη δεύτερη ταινία να μεταφέρει ξανά το κοινό στον κόσμο της μόδας και των media.

Πόσα χρήματα πήραν οι τρεις σταρ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η Μέριλ Στριπ έλαβε πρόταση ύψους 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων για να υποδυθεί ξανά τη θρυλική Miranda Priestly.

Ωστόσο, η ίδια φέρεται να επέμεινε ώστε και οι συμπρωταγωνίστριές της να λάβουν την ίδια ακριβώς αμοιβή, με αποτέλεσμα και οι τρεις ηθοποιοί να κλείσουν συμφωνία ίσης μεταχείρισης.

Έτσι, τόσο η Άν Χάθαγουεϊ όσο και η Έμιλι Μπλαντ πληρώθηκαν επίσης από 12,5 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία, χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον bonus από τις εισπράξεις της ταινίας.

Στον χώρο του Χόλιγουντ, αυτού του είδους η συμφωνία είναι γνωστή ως «favoured nations deal», κάτι που σημαίνει πως οι βασικοί πρωταγωνιστές λαμβάνουν τα ίδια οικονομικά και επαγγελματικά προνόμια.

Τεράστια επιτυχία για τη συνέχεια της ταινίας

Η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» φαίνεται πως έχει ήδη εξελιχθεί σε μεγάλη εμπορική επιτυχία, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία συγκέντρωσε περίπου 259 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μέσα στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Η νέα ταινία ακολουθεί τη Miranda Priestly, τη σκληρή και απαιτητική διευθύντρια του περιοδικού Runway, ενώ οι χαρακτήρες της Χάθαγουεϊ και της Μπλαντ έχουν πλέον εξελιχθεί σε επιτυχημένες επαγγελματίες στον χώρο της μόδας και της δημοσιογραφίας.

Διχασμένες οι κριτικές

Οι πρώτες κριτικές για τη συνέχεια της δημοφιλούς ταινίας είναι μοιρασμένες. Μέχρι στιγμής, το φιλμ συγκεντρώνει ποσοστό 78% στην πλατφόρμα Rotten Tomatoes, με αρκετούς κριτικούς να επαινούν το νέο σενάριο και την προσπάθεια να δοθεί «φρέσκια» πνοή στους χαρακτήρες.

Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν πως η νέα ταινία δεν κατάφερε να αναπαράγει τη λάμψη και την ιδιαίτερη μαγεία της πρώτης κινηματογραφικής επιτυχίας που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης