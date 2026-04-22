Σχεδόν γυμνή η Κιάρα Φεράνι στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο

Η Κιάρα Φεράνι στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο / AP

Το καστ του «The Devil Wears Prada» κατέφθασε στο Λονδίνο για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου sequel που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4).

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας, Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Στάνλεϊ Τούτσι και Έμιλι Μπλαντ έκλεψαν τις εντυπώσεις με εξαιρετικά κομψές εμφανίσεις και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αφού η ταινία αποτελεί ωδή στην βιομηχανία της μόδας.

The cast of "The Devil Wears Prada 2," Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci and Emily Blunt, pose together at the European premiere.

Το τολμηρό outfit της Κιάρα Φεράνι στην πρεμιέρα της ταινίας

Η Κιάρα Φεράνι ως μία εκ των προσκεκλημένων στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο επέλεξε ένα κομψό αλλά τολμηρό outfit που θα συζητηθεί.

Η διάσημη influencer που γνωρίζει καλά πώς να μαγνητίζει τα βλέμματα επέλεξε μία μαύρη τουαλέτα -θεωρητικά συντηρητική- αν πρόσεχε κάποιος μόνο την δεξιά πλευρά της, αφού η αριστερή μεριά του ρούχου επεφύλασσε μία «αποκαλυπτική» έκπληξη - πολύ απλά δεν υπήρχε.

Η 38χρονη σταρ του Instagram υποστήριξε το look της, ποζάροντας με άνεση στον φακό, ακόμα και αν οι φωτογράφοι ανησυχούσαν για κάποιο πιθανό... ευτράπελο.

Διαβάστε επίσης