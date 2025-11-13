«The Devil Wears Prada 2»: Nέο teaser - Meryl Streep και Anne Hathaway αντιμέτωπες στο ασανσέρ

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο πλήρες teaser της πολυαναμενόμενης ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», με τις πρωταγωνίστριες Miranda Priestly (Meryl Streep) και Andy Sachs (Anne Hathaway) να έρχονται αντιμέτωπες στο ασανσέρ.

Στο βίντεο βλέπουμε την Andy να φοράει κόκκινες γόβες και να προλαβαίνει τελευταία στιγμή το ασανσέρ, εισπράττοντας από την Priestly το κοφτό και κριτικό σχόλιο: «Άργησες».

Η μουσική υπόκρουση με το «Vogue» της Madonna αποτελεί σαφή αναφορά στην πρόσφατα παραιτηθείσα Anna Wintour, πηγή έμπνευσης για την αυστηρή αρχισυντάκτρια.

Η πολυαναμενόμενη ταινία, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger, αναμένεται στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου 2026.

https://www.instagram.com/p/DQ9zuaGEmda/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

